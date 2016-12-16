Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.12 Пятница

День побед: гороскоп на 23 декабря

Сегодня, 06:16 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
День побед: гороскоп на 23 декабря

Сегодня не будет никаких причин, чтобы отказаться от своих попыток стать очень счастливым человеком. 23 декабря 2016 года — это отличное время и для крупных профессиональных побед, и для активного устройства своей личной жизни.

Овен:
Единственной неприятностью для Овнов в этот день станет необходимость в строжайшей экономии. В приближении Нового года вам слишком многое надо успеть, и все запланированные вами мероприятия подразумевают большие расходы.

Телец:
Тельцы сегодня поймут, что им всё-таки придётся сесть на диету. В преддверье новогодних торжеств вы задумаетесь, какой наряд лучше всего подойдёт для корпоратива. Вам станет понятно одно — никакая одежда не скроет вашу заметно пополневшую фигуру.

Близнецы:
Близнецам 23 декабря предстоит заняться поисками дополнительных доходов. Подходящие идеи вы можете спросить у друзей, поискать в сети Интернет или выбрать более простой вариант — взяться за все подработки, которые подразумевает ваша нынешняя должность.

Рак:
Сегодняшний день подарит Ракам стойкое ощущение, что всё вокруг происходит на редкость удачно. Ваши мысли будут воплощаться словно сами собой, а ваше окружение будет состоять только из тех людей, кто искренне вам симпатичен.

Лев:
В попытках добиться стабильности Львы в этот день будут готовы на многое. Вы не поскупитесь на комплименты в адрес своего начальства и возьмётесь за трудоёмкий проект. С помощью этих мер вам удастся добиться главного — сохранить за собой нынешнюю должность.

Дева:
Девам сегодня не стоит предпринимать шаги в новом направлении. В этот день удача вам гарантирована, но только в тех делах, которыми вы занимаетесь довольно давно и в которых разбираетесь досконально.

Весы:
Ради семейного спокойствия Весам 23 декабря 2016 г придётся отказаться от ранее запланированной покупки. В момент, когда финансовые средства требуются кому-то из близких родных, вы не сможете позволить себе по собственному усмотрению распоряжаться бюджетом.

Скорпион:
Скорпионам в этот день помешают такие качества, как излишняя серьёзность и угрюмость. Новые лица, которые вольются в ваш служебный коллектив, могут создать о вас неверное впечатление, а потому сделайте всё, чтобы завоевать хорошую репутацию.

Стрелец:
Стрельцы сегодня будут слишком скованны и зажаты. Такое поведение помешает вам завоевать интерес со стороны симпатичного представителя противоположного пола. А самое ужасное, что вы долго не простите себе подобную оплошность.

Козерог:
Козерогам 23 декабря 2016 суждено столкнуться с мелкими трудностями в общении со второй половинкой. Вы и сами не сможете понять, почему любимый человек внезапно начал вас ревновать, но вам придётся сделать всё зависящее от себя, чтобы доказать ему свою верность.

Водолей:
В этот день Водолеям противопоказано появляться в многолюдных местах или участвовать в общественных мероприятиях. Пока вами владеет дурное настроение и страшное недовольство собой, самый правильный вариант — побыть в одиночестве.

Рыбы:
Рыбам сегодня удастся решить давние финансовые проблемы. Неожиданные поступления в ваш бюджет будут очень кстати накануне новогодних торжеств, и уже этим вечером вы отправитесь покупать подарки родным и близким.

Напечатать Письмо автору Просмотров 5 Комментариев 0

читайте также
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 047 Комментариев 0
Опять учеба: в Сумском педуниверситете включили отопление
Опять учеба: в Сумском педуниверситете включили отопление
01.11.2016, 19:17 Новость
Панорама Панорама 01.11.2016, 19:17 Категория: Новость Рубрика: Образование Регион: Сумы Просмотров 58 Комментариев 0
Этой ночью часть Сум останется без воды
Этой ночью часть Сум останется без воды
01.11.2016, 18:14 Новость
Панорама Панорама 01.11.2016, 18:14 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 114 Комментариев 0
Служебная машина сумского телеканала сбила человека
Служебная машина сумского телеканала сбила человека
01.11.2016, 16:11 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 01.11.2016, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 530 Комментариев 0
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
13.10.2016, 17:50 Новость
Панорама Панорама 13.10.2016, 17:50 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 13 891 Комментариев 1
Противоречивый день: гороскоп на 12 сентября
12.09.2016, 06:25 Новость
Панорама Панорама 12.09.2016, 06:25 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 69 Комментариев 0
Действуйте! Гороскоп на 9 сентября
09.09.2016, 06:30 Новость
Панорама Панорама 09.09.2016, 06:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 71 Комментариев 0
Отдыхайте: гороскоп на 8 сентября
08.09.2016, 06:17 Новость
Панорама Панорама 08.09.2016, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 159 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
Вчера, 13:04
admin admin Вчера, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
Вчера, 12:17
admin admin Вчера, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
16.12.2016, 12:36
admin admin 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Почему гвоздики? Читай подробней статью!
16.12.2016, 12:09
admin admin 16.12.2016, 12:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
15.12.2016, 14:36
admin admin 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Непростые люди на Сумщине
Банда у власти готовится к возможным выборам в Верховну Зраду, расставляя ШЕСТЁРОК Януковича по важным местам. Интересно сколько ещё ЛОПУХающиеся ...
21.12.2016, 22:48
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине: 9 безработных на одну вакансию
Хоть Вы и имеете 2 вищі освіти: вищу педагогічну (СДПІ) і вищу економічну (УАБC НБУ) + більше 10 спеціальностей, но ...
21.12.2016, 22:39
Сергей Федоров к материалу
Подарок на Николая: в Сумах конфискованные гаджеты отдали полиции
Ну и что вы хотели от БАНДЫ у власти и их ШЕСТЁРОК - они же строят ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство (как при ...
21.12.2016, 22:38
http://tvgid.ua/serial/27593/vo-vse-tyazhkie-2/
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII