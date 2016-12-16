День побед: гороскоп на 23 декабря

Сегодня не будет никаких причин, чтобы отказаться от своих попыток стать очень счастливым человеком. 23 декабря 2016 года — это отличное время и для крупных профессиональных побед, и для активного устройства своей личной жизни.

Овен:

Единственной неприятностью для Овнов в этот день станет необходимость в строжайшей экономии. В приближении Нового года вам слишком многое надо успеть, и все запланированные вами мероприятия подразумевают большие расходы.

Телец:

Тельцы сегодня поймут, что им всё-таки придётся сесть на диету. В преддверье новогодних торжеств вы задумаетесь, какой наряд лучше всего подойдёт для корпоратива. Вам станет понятно одно — никакая одежда не скроет вашу заметно пополневшую фигуру.

Близнецы:

Близнецам 23 декабря предстоит заняться поисками дополнительных доходов. Подходящие идеи вы можете спросить у друзей, поискать в сети Интернет или выбрать более простой вариант — взяться за все подработки, которые подразумевает ваша нынешняя должность.

Рак:

Сегодняшний день подарит Ракам стойкое ощущение, что всё вокруг происходит на редкость удачно. Ваши мысли будут воплощаться словно сами собой, а ваше окружение будет состоять только из тех людей, кто искренне вам симпатичен.

Лев:

В попытках добиться стабильности Львы в этот день будут готовы на многое. Вы не поскупитесь на комплименты в адрес своего начальства и возьмётесь за трудоёмкий проект. С помощью этих мер вам удастся добиться главного — сохранить за собой нынешнюю должность.

Дева:

Девам сегодня не стоит предпринимать шаги в новом направлении. В этот день удача вам гарантирована, но только в тех делах, которыми вы занимаетесь довольно давно и в которых разбираетесь досконально.

Весы:

Ради семейного спокойствия Весам 23 декабря 2016 г придётся отказаться от ранее запланированной покупки. В момент, когда финансовые средства требуются кому-то из близких родных, вы не сможете позволить себе по собственному усмотрению распоряжаться бюджетом.

Скорпион:

Скорпионам в этот день помешают такие качества, как излишняя серьёзность и угрюмость. Новые лица, которые вольются в ваш служебный коллектив, могут создать о вас неверное впечатление, а потому сделайте всё, чтобы завоевать хорошую репутацию.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут слишком скованны и зажаты. Такое поведение помешает вам завоевать интерес со стороны симпатичного представителя противоположного пола. А самое ужасное, что вы долго не простите себе подобную оплошность.

Козерог:

Козерогам 23 декабря 2016 суждено столкнуться с мелкими трудностями в общении со второй половинкой. Вы и сами не сможете понять, почему любимый человек внезапно начал вас ревновать, но вам придётся сделать всё зависящее от себя, чтобы доказать ему свою верность.

Водолей:

В этот день Водолеям противопоказано появляться в многолюдных местах или участвовать в общественных мероприятиях. Пока вами владеет дурное настроение и страшное недовольство собой, самый правильный вариант — побыть в одиночестве.

Рыбы:

Рыбам сегодня удастся решить давние финансовые проблемы. Неожиданные поступления в ваш бюджет будут очень кстати накануне новогодних торжеств, и уже этим вечером вы отправитесь покупать подарки родным и близким.