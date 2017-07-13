День для встреч: гороскоп на 22 сентября

Усилится интерес к межличностной сфере. Романтические знакомства и встречи с очень интересными людьми в этот день будут происходить даже там, где для возникновения пылкой любви или преданной дружбы нет никаких предпосылок.

Овен:

Овнам в этот день не стоит отказываться от чьей-то помощи и поддержки. Решив самостоятельно выполнить очень трудоёмкий проект, вы рискуете получить нервный срыв и сильнейшее моральное истощение вместо долгожданной победы.

Телец:

Тельцам сегодня необходимо внимательно анализировать сигналы, полученные от своего организма. Если у вас имеются хронические заболевания, при первых симптомах болезни без промедлений свяжитесь с медицинским специалистом.

Близнецы:

Близнецы будут размышлять о причинах своих неудач на личном фронте. После долгих часов раздумий вы придёте к выводу, что главной причиной вашего одиночества является внутренний комплекс, который уходит своими корнями в далёкое детство.

Рак:

Ракам сегодняшний день подарит веский повод для восторгов. Утром вас разбудит телефонный звонок, из которого вы узнаете, что старый друг, которого вы долгое время не видели, уже этим вечером планирует нанести вам визит в обществе своей новой второй половинки.

Лев:

Львам не стоит принимать участие в закулисных играх и в сомнительных авантюрах. Не забывайте, что проблемы, решённые с помощью аморальных средств, в будущем станут для вас источником мучительных угрызений совести.

Дева:

Девы сегодня будут составлять проект ремонта своего личного жилого пространства. Мечтая самостоятельно создать уникальный декор, вы побываете на порталах, посвящённых строительной индустрии, а затем решите, что столь сложный вопрос лучше доверить специалисту.

Весы:

Весы в этот день захотят выделиться из толпы с помощью очень яркого наряда и необычной причёски. Вам действительно удастся вызвать к себе живой интерес, но удивлённые возгласы окружающих будут мало напоминать зависть, восхищение или восторги.

Скорпион:

У Скорпионов этот день пройдёт без ярких событий. В момент, пока ваша жизнь настолько спокойна, вы решите заняться собой (составите план сбалансированного питания, а также приобретёте абонемент в бассейн или в фитнес-центр).

Стрелец:

Стрельцов в этот день будут окружать представители старшего поколения. Из бесконечных бесед про сериалы и самые доступные медикаменты вы вынесете следующую мораль — каждому возрасту характерны свои интересы.

Козерог:

Козерогам сегодня суждено испытать разочарование от долгожданного романтического свидания. Человек, которому вы пророчили роль своей второй половинки, окажется меркантильной особой, лишённой порядочности, хорошего воспитания и прочих немаловажных достоинств.

Водолей:

Водолеи проведут этот день в утомительной служебной поездке. После того, как вам удастся выполнить это задание, вы почувствуете себя как герой, которому удалось вернуться домой после сложнейшего боя.

Рыбы:

Рыбам следует отказаться от обременительных заданий, сложных проектов и всего, что подразумевает колоссальные энергозатраты. Пока ваше самочувствие далеко от идеала, куда правильней для вас сосредоточиться на повседневной рутине.