День для самореализации: гороскоп на 13 мая

Сегодня появятся новые возможности для всесторонней творческой самореализации. Однако сегодня не стоит забывать и о более банальных вещах, ведь несознательное отношение к своей основной работе способно стать причиной множества неприятностей.

Овен:

Овны в этот день будут заразительно оптимистичны. В ответ на стенания кого-то из давних коллег вы найдёте множество аргументов, чтобы поднять настроение (например, предложите сослуживцам вместе подумать над проектом летнего отдыха).

Телец:

Тельцы в этот день будут склонны обращать внимание только на внешнюю сторону того или иного вопроса. Ваше категорическое нежелание добраться до истинной сути вещей чревато непредсказуемыми последствиями, с которыми впоследствии вам придётся долго бороться.

Близнецы:

Близнецы проведут этот день в достаточно ровном настроении. Несмотря на то, что ваше спокойствие периодически будут нарушать претензии со стороны близких людей, ничто и никто не сможет лишить вас эмоционального равновесия.

Рак:

Раки в этот день поставят перед собой трудновыполнимые цели и задачи. При первой же попытке добиться желаемого вам придётся понять, что ваши задумки не могут исполниться сию же секунду, так как требуют огромных усилий.

Лев:

Львам сегодня суждено столкнуться с последствиями ошибок, допущенных на личном фронте. Не исключено, что вам попытается отомстить человек, которого в недавнем прошлом вы «отшили» в достаточно грубой форме.

Дева:

Девы окажутся скромными исполнителями воли очень активного и целеустремлённого человека. Вы будете охотно делать всё, что говорит кто-то из старших коллег, и это доверие достаточно скоро себя оправдает.

Весы:

Весы сегодня будут категорически против того, чтобы всецело отдавать себя прилежной работе. На службе вы организуете своеобразный бунт, который будет проходить под лозунгом «да здравствует отдых, пока начальника нет на рабочем месте!».

Скорпион:

Скорпионов не устроит своя привычная роль прилежного сотрудника и примерного семьянина. Решив хоть как-то разнообразить свою унылую жизнь, вы отважитесь начать виртуальный роман, и приступите к осуществлению своей задумки прямо на месте работы.

Стрелец:

Стрельцам в этот день следует тщательно контролировать своё разбушевавшееся воображение. Постарайтесь воздержаться от конфликтов и ссор, пока ваши подозрения в неверности второй половинки не имеют под собой никаких доказательств.

Козерог:

Козероги сегодня будут с большим недоверием смотреть на людей, полностью отдавших себя во власть любви и романтики. Вспомнив про свои неудачные отношения, вы будете удивлены, что можно любить друг друга столь искренне и бескорыстно.

Водолей:

Водолеям сегодня следует избегать неестественности в своём поведении. Окружающие без особого труда распознают фальшь в ваших жестах и словах, что далеко не лучшим образом повлияет на вашу репутацию.

Рыбы:

Рыбам рекомендуется работать в расслабленном и неторопливом темпе. Чтобы сохранить физическое здоровье и оградить себя от стресса, откажитесь от попыток за один день устранить весь аврал, образовавшийся на работе.