Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.05 Суббота

День для самореализации: гороскоп на 13 мая

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
День для самореализации: гороскоп на 13 мая

Сегодня появятся новые возможности для всесторонней творческой самореализации. Однако сегодня не стоит забывать и о более банальных вещах, ведь несознательное отношение к своей основной работе способно стать причиной множества неприятностей.
Овен:
Овны в этот день будут заразительно оптимистичны. В ответ на стенания кого-то из давних коллег вы найдёте множество аргументов, чтобы поднять настроение (например, предложите сослуживцам вместе подумать над проектом летнего отдыха).
Телец:
Тельцы в этот день будут склонны обращать внимание только на внешнюю сторону того или иного вопроса. Ваше категорическое нежелание добраться до истинной сути вещей чревато непредсказуемыми последствиями, с которыми впоследствии вам придётся долго бороться.
Близнецы:
Близнецы проведут этот день в достаточно ровном настроении. Несмотря на то, что ваше спокойствие периодически будут нарушать претензии со стороны близких людей, ничто и никто не сможет лишить вас эмоционального равновесия.
Рак:
Раки в этот день поставят перед собой трудновыполнимые цели и задачи. При первой же попытке добиться желаемого вам придётся понять, что ваши задумки не могут исполниться сию же секунду, так как требуют огромных усилий.
Лев:
Львам сегодня суждено столкнуться с последствиями ошибок, допущенных на личном фронте. Не исключено, что вам попытается отомстить человек, которого в недавнем прошлом вы «отшили» в достаточно грубой форме.
Дева:
Девы окажутся скромными исполнителями воли очень активного и целеустремлённого человека. Вы будете охотно делать всё, что говорит кто-то из старших коллег, и это доверие достаточно скоро себя оправдает.
Весы:
Весы сегодня будут категорически против того, чтобы всецело отдавать себя прилежной работе. На службе вы организуете своеобразный бунт, который будет проходить под лозунгом «да здравствует отдых, пока начальника нет на рабочем месте!».
Скорпион:
Скорпионов не устроит своя привычная роль прилежного сотрудника и примерного семьянина. Решив хоть как-то разнообразить свою унылую жизнь, вы отважитесь начать виртуальный роман, и приступите к осуществлению своей задумки прямо на месте работы.
Стрелец:
Стрельцам в этот день следует тщательно контролировать своё разбушевавшееся воображение. Постарайтесь воздержаться от конфликтов и ссор, пока ваши подозрения в неверности второй половинки не имеют под собой никаких доказательств.
Козерог:
Козероги сегодня будут с большим недоверием смотреть на людей, полностью отдавших себя во власть любви и романтики. Вспомнив про свои неудачные отношения, вы будете удивлены, что можно любить друг друга столь искренне и бескорыстно.
Водолей:
Водолеям сегодня следует избегать неестественности в своём поведении. Окружающие без особого труда распознают фальшь в ваших жестах и словах, что далеко не лучшим образом повлияет на вашу репутацию.
Рыбы:
Рыбам рекомендуется работать в расслабленном и неторопливом темпе. Чтобы сохранить физическое здоровье и оградить себя от стресса, откажитесь от попыток за один день устранить весь аврал, образовавшийся на работе.

Напечатать Письмо автору Просмотров 23 Комментариев 0

читайте также
Ты не один: гороскоп на 12 мая
Ты не один: гороскоп на 12 мая
Вчера, 06:19 Новость
Панорама Панорама Вчера, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Кадры Сум: Щербак госпитализирован после ДТП
Кадры Сум: Щербак госпитализирован после ДТП
17.03.2017, 09:56 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.03.2017, 09:56 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 755 Комментариев 2
Автопроисшествие в Сумах: въехал и уехал
Автопроисшествие в Сумах: въехал и уехал
17.03.2017, 07:30 Новость
Панорама Панорама 17.03.2017, 07:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 376 Комментариев 1
Больше креатива: гороскоп на 17 марта
Больше креатива: гороскоп на 17 марта
17.03.2017, 06:17 Новость
Панорама Панорама 17.03.2017, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
На Сумщине стали меньше болеть 3 фото
На Сумщине стали меньше болеть
16.03.2017, 17:14 Новость
Панорама Панорама 16.03.2017, 17:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 45 Комментариев 0
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 556 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 077 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 513 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Мы делаем общее великое дело…»
10.05.2017, 12:38
admin adminych admin adminych 10.05.2017, 12:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 524 Комментариев 0
Опросы

При каких обстоятельствах вы обращаетесь к врачам?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 125 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
последние комментарии
Федор Цурков к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Мне нравится такой стиль, одну из комнат думаю сделать именно так. Уже и подходящую мебель подыскал в хорошем магазине, читал ...
08.05.2017, 19:44
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
Ирина Попова к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Ярко и стильно - интересный вариант
08.05.2017, 19:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII