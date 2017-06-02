День для отдыха: гороскоп на 14 июня

Это очень ровный и благоприятный для отдыха день, в ходе которого не возникнет каких-либо неприятностей. Сегодня можно вызвать родственников на откровенный разговор и попытаться заручиться их поддержкой в каком-то важном вопросе.

Овен:

Овны сегодня не будут жертвовать личными интересами ради спокойствия родственников. Вы всё-таки отправитесь в запланированную поездку, прекрасно отдавая себе отчёт, что это станет поводом для очередного скандала.

Телец:

Тельцам придётся решать проблемы кого-то из давних приятелей. Вы согласитесь стать посредником между своим другом и той особой, чей интерес он сам не может завоевать вопреки своим многочисленным усилиям.

Близнецы:

Близнецы сегодня откажутся принимать к сведению советы, полученные от посторонних. Вы посчитаете верхом бестактности со стороны этих людей что-либо вам рекомендовать при том условии, что их личная жизнь далеко не идеальна.

Рак:

Раки сегодня откажутся от выполнения своих привычных домашних обязанностей. Вместо всей этой рутины вы отправитесь отдыхать, а вечером за считанные часы наведёте порядок в личных вещах и в своём гардеробе.

Лев:

Львам в этот день суждено обрести единомышленника. Ваш случайный собеседник, с которым вы познакомитесь в социальных сетях, окажется очень интересной особой, которая, как и вы, имеет нестандартное отношение к жизни.

Дева:

Девы в этот день примут судьбоносное решение относительно семейного будущего. Твёрдо определив для себя, что переезд на новое место жительства — это взвешенный и оправданный шаг, вы попытаетесь донести личное мнение до близких родственников.

Весы:

Весы замкнутся в мире своих внутренних переживаний. Вы будете размышлять о личных проблемах и о неудачах в делах. К вечеру вы сделаете следующий вывод — всё далеко не так плохо, как вы сами себе придумали.

Скорпион:

Скорпионам сегодня рекомендуется сосредоточиться на привычных делах. Не пытайтесь начать делать ремонт или заниматься строительством на приусадебном участке, так как на эти утомительные мероприятия у вас не хватит внутреннего запала.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут полны свежих идей. Однако, пытаясь навязать близким родственникам все свои супер-планы, вы рискуете нарваться на непонимание, осуждение, критику или на прочие проявления негатива.

Козерог:

Козероги в этот день будут с большой неохотой отвечать на все поступившие телефонные звонки. Вплоть до позднего вечера у вас не появится желанье общаться, а потому вы закроетесь дома, отключив все средства коммуникации.

Водолей:

Водолеям сегодня удастся найти общий язык со своим ближайшим соседом. Как выяснится, вы и этот человек совершенно напрасно друг друга старательно избегали, ведь между вами существует множество тем для интересной беседы.

Рыбы:

Рыбы сегодня не смогут приступить к текущим делам. Без веских на то оснований вы начнёте очень пессимистично смотреть на мир, а затем полностью уйдёте в свои внутренние переживания, махнув рукой на происходящее.