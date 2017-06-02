Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.06 Среда

День для отдыха: гороскоп на 14 июня

Сегодня, 06:16 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
День для отдыха: гороскоп на 14 июня

Это очень ровный и благоприятный для отдыха день, в ходе которого не возникнет каких-либо неприятностей. Сегодня можно вызвать родственников на откровенный разговор и попытаться заручиться их поддержкой в каком-то важном вопросе.
Овен:
Овны сегодня не будут жертвовать личными интересами ради спокойствия родственников. Вы всё-таки отправитесь в запланированную поездку, прекрасно отдавая себе отчёт, что это станет поводом для очередного скандала.
Телец:
Тельцам придётся решать проблемы кого-то из давних приятелей. Вы согласитесь стать посредником между своим другом и той особой, чей интерес он сам не может завоевать вопреки своим многочисленным усилиям.
Близнецы:
Близнецы сегодня откажутся принимать к сведению советы, полученные от посторонних. Вы посчитаете верхом бестактности со стороны этих людей что-либо вам рекомендовать при том условии, что их личная жизнь далеко не идеальна.
Рак:
Раки сегодня откажутся от выполнения своих привычных домашних обязанностей. Вместо всей этой рутины вы отправитесь отдыхать, а вечером за считанные часы наведёте порядок в личных вещах и в своём гардеробе.
Лев:
Львам в этот день суждено обрести единомышленника. Ваш случайный собеседник, с которым вы познакомитесь в социальных сетях, окажется очень интересной особой, которая, как и вы, имеет нестандартное отношение к жизни.
Дева:
Девы в этот день примут судьбоносное решение относительно семейного будущего. Твёрдо определив для себя, что переезд на новое место жительства — это взвешенный и оправданный шаг, вы попытаетесь донести личное мнение до близких родственников.
Весы:
Весы замкнутся в мире своих внутренних переживаний. Вы будете размышлять о личных проблемах и о неудачах в делах. К вечеру вы сделаете следующий вывод — всё далеко не так плохо, как вы сами себе придумали.
Скорпион:
Скорпионам сегодня рекомендуется сосредоточиться на привычных делах. Не пытайтесь начать делать ремонт или заниматься строительством на приусадебном участке, так как на эти утомительные мероприятия у вас не хватит внутреннего запала.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут полны свежих идей. Однако, пытаясь навязать близким родственникам все свои супер-планы, вы рискуете нарваться на непонимание, осуждение, критику или на прочие проявления негатива.
Козерог:
Козероги в этот день будут с большой неохотой отвечать на все поступившие телефонные звонки. Вплоть до позднего вечера у вас не появится желанье общаться, а потому вы закроетесь дома, отключив все средства коммуникации.
Водолей:
Водолеям сегодня удастся найти общий язык со своим ближайшим соседом. Как выяснится, вы и этот человек совершенно напрасно друг друга старательно избегали, ведь между вами существует множество тем для интересной беседы.
Рыбы:
Рыбы сегодня не смогут приступить к текущим делам. Без веских на то оснований вы начнёте очень пессимистично смотреть на мир, а затем полностью уйдёте в свои внутренние переживания, махнув рукой на происходящее.

Напечатать Письмо автору Просмотров 22 Комментариев 0

читайте также
А поговорить!? Гороскоп на 13 июня
А поговорить!? Гороскоп на 13 июня
Вчера, 06:17 Новость
Панорама Панорама Вчера, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Троица: как избежать напасти
Троица: как избежать напасти
02.06.2017, 17:36 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 17:36 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Мир, Украина Просмотров 260 Комментариев 0
Суициды на Сумщине: труп в лесополосе и огнестрел во дворе
Суициды на Сумщине: труп в лесополосе и огнестрел во дворе
19.04.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 253 Комментариев 0
Европе не понять: рейдерство в Сумах
Европе не понять: рейдерство в Сумах
19.04.2017, 09:10 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 641 Комментариев 0
Смерть под колесами на Сумщине
Смерть под колесами на Сумщине
19.04.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 272 Комментариев 0
Инспектор Грива побывал в Сумах (фото) 16 фото
Инспектор Грива побывал в Сумах (фото)
19.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 261 Комментариев 0
Долой эгоизм: гороскоп на 19 апреля
Долой эгоизм: гороскоп на 19 апреля
19.04.2017, 06:06 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 06:06 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Реку в центре Сум превратили в свалку (фотофакт) 3 фото
Реку в центре Сум превратили в свалку (фотофакт)
18.04.2017, 17:05 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 18.04.2017, 17:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 371 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Выбираем шины в интернет-магазине «ТитанШина»
09.06.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 09.06.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
07.06.2017, 16:25
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 110 Комментариев 0
Построй карьеру со «ВНИИкомпрессормаш»
07.06.2017, 13:40
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 13:40 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 767 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
Вчера, 11:46
admin adminych admin adminych Вчера, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 103 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 98 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 127 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII