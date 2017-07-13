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07.08 Понедельник

День для общения: гороскоп на 7 августа

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
День для общения: гороскоп на 7 августа

Сегодня будет легко и непринуждённо удаваться общение даже с самыми сложными собеседниками. Пока окружающие пребывают в столь позитивном настроении, есть смысл попытаться завести ряд перспективных знакомств или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
Овен:
Овнам на этот день следует отказаться от импульсивности и агрессии. Если вам будет сложно контролировать очередной эмоциональный порыв, постарайтесь выплеснуть свой гнев в нейтральном направлении (сходите в спортзал или громко покричите, пока никто не видит).
Телец:
Тельцам сегодня не очень хорошо будут удаваться различного рода технические эксперименты. Чтобы «общение» с новыми приборами начало приносить вам позитив, не пренебрегайте инструкцией или помощью более опытного человека.
Близнецы:
Близнецы услышат категоричное «нет» в ответ на просьбу, адресованную своему давнему другу. Постарайтесь, чтобы после этого отказа обида не поселилась в вашей душе, ведь подобное поведение со стороны близкого человека имеет очень веские причины.
Рак:
Раки в этот день постараются мирно разрешить любого рода недоразумения и конфликты. Многих удивит ваша излишняя уступчивость, но именно так вам удастся сохранить с огромным трудом обретённое моральное равновесие.
Лев:
Львы испытают колоссальный энергетический подъём и огромное желание действовать. Внутренних сил вам хватит и на выполнение утомительных служебных дел, и на посещение развлекательного мероприятия в обществе своего любимого человека.
Дева:
Девам сегодня придётся незамедлительно искать решение сложной финансовой проблемы. Утром вам позвонит человек, у которого вы одолжили крупную сумму денег, и потребует от вас незамедлительно вернуть большую часть этого долга.
Весы:
Весы сегодня продемонстрируют всю силу своего характера. Столкнувшись с серьёзными профессиональными трудностями, вы не станете паниковать, а, напротив, соберёте волю в кулак и приступите к поискам оптимального решения данной проблемы.
Скорпион:
Скорпионам сегодня не рекомендуется наносить визит в какое-либо официальное учреждение. Пока вами владеет непонятное раздражение, вы точно не сможете сдержать себя в руках, выслушивая монотонные речи чиновников.
Стрелец:
Стрельцы сегодня пойдут наперекор мнению своих друзей и родственников. Вы всё-таки попытаетесь реализовать самостоятельный бизнес-проект, несмотря на то, что эту задумку не поддержит ни один человек из вашего ближайшего окружения.
Козерог:
Поведение Козерогов в этот день будет очень медлительным и ленивым. Больше, нежели текущие служебные дела, вас будет интересовать другой момент — подготовка к долгожданному отпуску, до которого осталось совсем немного.
Водолей:
Водолеи проведут этот день в очень стремительном темпе. От вас потребуется умение быстро находить ответ на каждый возникший вопрос, а также способность оперативно перемещаться на внушительные расстояния.
Рыбы:
Рыбы вступят в спор с кем-то из коллег по работе. Пытаясь отстоять свою правоту, вы рискнёте пойти нечестным путём и сделаете всё зависящее от себя, чтобы «подставить» своего оппонента.

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