День для общения: гороскоп на 7 августа

Сегодня будет легко и непринуждённо удаваться общение даже с самыми сложными собеседниками. Пока окружающие пребывают в столь позитивном настроении, есть смысл попытаться завести ряд перспективных знакомств или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.

Овен:

Овнам на этот день следует отказаться от импульсивности и агрессии. Если вам будет сложно контролировать очередной эмоциональный порыв, постарайтесь выплеснуть свой гнев в нейтральном направлении (сходите в спортзал или громко покричите, пока никто не видит).

Телец:

Тельцам сегодня не очень хорошо будут удаваться различного рода технические эксперименты. Чтобы «общение» с новыми приборами начало приносить вам позитив, не пренебрегайте инструкцией или помощью более опытного человека.

Близнецы:

Близнецы услышат категоричное «нет» в ответ на просьбу, адресованную своему давнему другу. Постарайтесь, чтобы после этого отказа обида не поселилась в вашей душе, ведь подобное поведение со стороны близкого человека имеет очень веские причины.

Рак:

Раки в этот день постараются мирно разрешить любого рода недоразумения и конфликты. Многих удивит ваша излишняя уступчивость, но именно так вам удастся сохранить с огромным трудом обретённое моральное равновесие.

Лев:

Львы испытают колоссальный энергетический подъём и огромное желание действовать. Внутренних сил вам хватит и на выполнение утомительных служебных дел, и на посещение развлекательного мероприятия в обществе своего любимого человека.

Дева:

Девам сегодня придётся незамедлительно искать решение сложной финансовой проблемы. Утром вам позвонит человек, у которого вы одолжили крупную сумму денег, и потребует от вас незамедлительно вернуть большую часть этого долга.

Весы:

Весы сегодня продемонстрируют всю силу своего характера. Столкнувшись с серьёзными профессиональными трудностями, вы не станете паниковать, а, напротив, соберёте волю в кулак и приступите к поискам оптимального решения данной проблемы.

Скорпион:

Скорпионам сегодня не рекомендуется наносить визит в какое-либо официальное учреждение. Пока вами владеет непонятное раздражение, вы точно не сможете сдержать себя в руках, выслушивая монотонные речи чиновников.

Стрелец:

Стрельцы сегодня пойдут наперекор мнению своих друзей и родственников. Вы всё-таки попытаетесь реализовать самостоятельный бизнес-проект, несмотря на то, что эту задумку не поддержит ни один человек из вашего ближайшего окружения.

Козерог:

Поведение Козерогов в этот день будет очень медлительным и ленивым. Больше, нежели текущие служебные дела, вас будет интересовать другой момент — подготовка к долгожданному отпуску, до которого осталось совсем немного.

Водолей:

Водолеи проведут этот день в очень стремительном темпе. От вас потребуется умение быстро находить ответ на каждый возникший вопрос, а также способность оперативно перемещаться на внушительные расстояния.

Рыбы:

Рыбы вступят в спор с кем-то из коллег по работе. Пытаясь отстоять свою правоту, вы рискнёте пойти нечестным путём и сделаете всё зависящее от себя, чтобы «подставить» своего оппонента.