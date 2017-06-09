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День для общения: гороскоп на 12 июня

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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День для общения: гороскоп на 12 июня

Этот день будет располагать к непринуждённому общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Можно отправиться загород, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
Овен:
Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей наружностью. Ваша новая причёска и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чьё сердце довольно давно занято другой особой.
Телец:
Для Тельцов 12 июня станет одним из на редкость удачных дней, проведённых к кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом вместе со своей семьёй, вы будете мысленно благодарить Судьбу, пославшую вам это счастье.
Близнецы:
Близнецы не запомнят подробностей этой пятницы. Сразу после полудня вы отправитесь отмечать День независимости, и, без меры употребив алкоголь, вы полностью потеряете связь с реальностью.
Рак:
Раки сегодня проявят склонность к чрезмерной болтливости. Спиртное, которое вы употребите за праздничным столом, ещё больше раскрепостит ваш словесный поток, и вы сами того не желая раскроете какую-то конфиденциальную информацию.
Лев:
Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберётся много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном — чтобы вы обратили именно на него своё пристальное внимание.
Дева:
Девам утром этого дня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти в сегодняшнем празднике повод для радости.
Весы:
Весы сегодня будут со стороны наблюдать за всеобщим весельем. В этот праздничный день вы не сможете отдохнуть, так как по ряду очень веских причин потребуется, чтобы вы присутствовали на работе.
Скорпион:
Скорпионы сделают всё, чтобы максимально насладиться загородным отдыхом. Вы сразу объявите родственникам «мне не мешать», потом возьмёте любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
Стрелец:
Стрельцы в этот день будут «креативить» даже там, где это совершенно неуместно. Отдавая дань текущему празднику, вы изобразите флаг не только на лице, но и на лобовом стекле своего автомобиля.
Козерог:
Перед Козерогами появится ряд новых обязанностей. В ходе праздничных торжеств именно вам будет поручено следить за младшими членами семьи, пока все остальные наслаждаются обильным застольем.
Водолей:
Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чьё сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
Рыбы:
Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернётесь домой значительно позже полуночи и совершенно без сил, но ещё долго не сможете заснуть от переизбытка ярких эмоций.

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