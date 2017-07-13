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День для личного: гороскоп на 13 сентября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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День для личного: гороскоп на 13 сентября

Идеальный момент для проведения кардинальных реформ на личном фронте. Сегодня можно попытаться завязать романтическое знакомство (актуально для одиноких людей) или постараться сделать свой семейный союз более гармоничным.
Овен:
Овнам в этот день следует воздержаться от спонтанных поступков. Всё, что вы предпримите под воздействием сиюминутных эмоций, в будущем доставит вам массу проблем, с которыми вам не удастся справиться в одиночку.
Телец:
Тельцам сегодня предстоит стать жертвой зависти со стороны своего давнего друга. Наблюдая за вашими счастливыми любовными отношениями, одинокий приятель решит нарушить эту идиллию и начнёт открыто флиртовать с вашей второй половинкой.
Близнецы:
Близнецы в этот день займутся расширением своего кругозора. С этой целью вы будете старательно изучать какой-то конкретный материал, найденный в Интернете или в печатных изданиях, ради которых вы специально отправитесь в ближайшую библиотеку.
Рак:
Раки в этот день забудут о своём рациональном отношении к деньгам. Когда вы отправитесь в магазин за продуктами, ваш взгляд упадёт на какой-то уникальный предмет, и после непродолжительных размышлений вы сделаете следующий выбор — ради этой вещицы стоит сократить свой список расходов.
Лев:
Львы проведут день с минимальным психологическим комфортом. Неприятные происшествия будут преследовать вас по пятам, и чтобы укрыться от тревог и волнений вы выберете проверенный способ (лёгкий алкогольный напиток).
Дева:
Девам суждено оказаться во власти сильных эмоций. Этот неконтролируемый всплеск спровоцирует ревность к своей второй половинке, зависть к успехам близкого друга или другая причина, за которую впоследствии вам будет мучительно стыдно.
Весы:
Весы проведут день в обществе очень приятных людей. Наслаждаясь неторопливой беседой со своими друзьями и единомышленниками, вы и заметить не успеете, как день подойдёт к своему логическому финалу.
Скорпион:
Скорпионы в этот день рискуют получить сильный психологический стресс или физическое переутомление. Постарайтесь применять умеренный подход ко всем мероприятиям, запланированным на сегодня, а также не забывайте про отдых. Стрелец:
Стрельцы сегодня примерят на себя маску счастливого человека, чтобы не травмировать старших членов своей семьи. Однако вам всё-таки придётся признаться родителям, что из-за недавних событий ваше настроение находится на нуле.
Козерог:
Козероги проведут день вдали от домашних стен. Вы вместе с семьёй отправитесь на природу, чтобы насладиться незабываемой атмосферой осеннего леса и сделать уникальные фото живописных пейзажей.
Водолей:
Водолеи в этот день вступят в жаркий спор со своим ближайшим соседом. Обсуждая извечный вопрос, кто и как часто отравляет друг другу спокойствие, вы напрочь забудете о вежливости и о правилах хорошего тона.
Рыбы:
Рыбам в этот день предстоит испытать разочарование в ком-то из близких. Вам будет сложно вычеркнуть из сердца человека, который вас крупно подвёл, но продолжить общение с этим предателем вам не позволит самоуваженье и гордость.

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