Демографическая ситуация на Сумщине остается сложной

Численность населения Сумской области на 1 декабря 2016 составила 1 105 758 человек. В течение января-ноября численность населения уменьшилась на 7498 человек. Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 8813 человек, одновременно зафиксирован миграционный прирост населения на 1315 человек, — сообщает главное управление статистики в Сумской области.