Численность населения Сумской области на 1 декабря 2016 составила 1 105 758 человек. В течение января-ноября численность населения уменьшилась на 7498 человек. Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 8813 человек, одновременно зафиксирован миграционный прирост населения на 1315 человек, — сообщает главное управление статистики в Сумской области.
Демографическая ситуация на Сумщине остается сложной
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