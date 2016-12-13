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Демографическая ситуация на Сумщине остается сложной

Сегодня, 12:52 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Демографическая ситуация на Сумщине остается сложной

Численность населения Сумской области  на 1 декабря 2016  составила 1 105 758 человек. В течение января-ноября численность населения уменьшилась на 7498 человек. Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 8813 человек, одновременно зафиксирован  миграционный прирост населения на 1315 человек, — сообщает главное управление статистики в Сумской области.

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