Дело вице-мэра Сум: судью «не отвели»

8 августа в связи с заявленным отводом председательствующему судьи не проходило рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы.

Заявление от представителя потерпевшей об отводе судьи рассмотрено 9 августа.

Выслушав мнение заявителя и прокурора и изучив материалы дела, суд не усмотрел обстоятельств, которые бы указывали на необъективное или предвзятое отношение со стороны судьи к любому из участников процесса, и решил, что основания для отвода судьи отсутствуют. Следующее судебное заседание состоится в 15:00 28 августа, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы.

Напомним, первому заместителю мэра Сум Владимиру Войтенко предъявлено обвинение по ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 361, ч.3 ст. 27-ч.1 ст.376 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно; присвоение официального документа, совершенное в личных интересах и пособничество во вмешательстве в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться вынесения неправосудного решения) и по ст. 128 УК Украины (неосторожное средней тяжести телесное повреждение).