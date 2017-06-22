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Дело вице-мэра Сум: судью «не отвели»

Сегодня, 16:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Дело вице-мэра Сум: судью «не отвели»

8 августа в связи с заявленным отводом председательствующему судьи не проходило рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы.
Заявление от представителя потерпевшей об отводе судьи рассмотрено 9 августа.
Выслушав мнение заявителя и прокурора и изучив материалы дела, суд не усмотрел обстоятельств, которые бы указывали на необъективное или предвзятое отношение со стороны судьи к любому из участников процесса, и решил, что основания для отвода судьи отсутствуют. Следующее судебное заседание состоится в 15:00 28 августа, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы.
Напомним, первому заместителю мэра Сум Владимиру Войтенко предъявлено обвинение по ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 361, ч.3 ст. 27-ч.1 ст.376 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно; присвоение официального документа, совершенное в личных интересах и пособничество во вмешательстве в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться вынесения неправосудного решения) и по ст. 128 УК Украины (неосторожное средней тяжести телесное повреждение).

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