Дело о магазине на остановке СКД в Сумах направили на новое рассмотрение

Постановлением от 30 мая Высший хозяйственный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции иск прокуратуры к ООО «Наш Супермаркет» по сносу самовольно построенной в г. Сумы сооружения площадью 257 кв м.,- сообщают Наші гроші.

В апреля 2014 года Сумской горсовет и «Наш Супермаркет» заключили договор аренды 0,04 га по улице Харьковской, 36/1.

Годом ранее компания получила согласование от мэрии на аренду этой земли, на которой были размещены торговый ряд «Цветы». Согласование было выдано с оговорками, потому участках находилась в пределах красных линий.

Позже «Наш Супермаркет» провел реконструкцию павильона, увеличив его размеры, и в марте 2015 года зарегистрировал право собственности на недвижимость площадью 257 кв м.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием снести самовольно построенное сооружение, признать и отменить свидетельство о праве собственности. У иске утверждалось, что новостройка построена в пределах красных линий и городской дороги.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, но апелляционный заявил, что ни существенное отклонение от проекта, ни нарушение строительных норм не является причиной для сноса сооружения. Апелляционный суд также указал, что прокуратура не доказала, что это самовольное строительство.

В свою очередь Высший хозсуд посчитал, что суді предыдущих инстанций не установили, была сооружение построено самовольно. Судебной экспертизой установлено, что спорное здание на 22 кв м выходит за пределы земельного участка, который был передан в аренду. ВСГУ указал, что при новом рассмотрении дела нужно установить, этот факт нарушает ли права других лиц. И уже в зависимости от установленного принять новое решение.

Миноритарным владельцем «Нашего супермаркета» является его директор Елена Шевченко. Две трети в уставном капитале фирмы принадлежит Ирине Пономаренко. Это жена первого заместителя городского головы. Сумы Владимира Войтенко, ранее сам был владельцем предприятия.