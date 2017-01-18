Дело Насирова. Мытарь и одеяло

В Украине впервые задержан чиновник столь высокого ранга

Задержание главы Государственной фискальной службы Романа НАСИРОВА по подозрению в коррупции и эпопея, последовавшая за этим, вызвали значительный ажиотаж в обществе. Хотя начало для реальной борьбы с коррупцией вроде бы неплохое, системное противостояние ей ещё впереди.

Дешёвое одеяло в клеточку, в которое было завёрнуто тело человека, не позволявшего надеть на себя ничего дешевле $10 тыс.,– это смешное и печальное зрелище, наверное, запомнят многие украинцы. И не только из-за дешёвой клоунады, устроенной самим Романом Насировым и его девятью адвокатами вокруг якобы плохого здоровья, которое спустя пару дней трансформировалось в чудесное выздоровление. Просто впервые за последние годы громкие декларации о борьбе с коррупцией воплотились в реальные действия.

Однако тёмные тучи сгущались над главным фискалом страны уже давно. В середине 2015 г. тогда действующий глава Одесской области Михеил СААКАШВИЛИ и заместитель главы ГФС Константин ЛИКАРЧУК совместно обвинили Романа Насирова в коррупции. Впрочем, обвинения быстро сосредоточились не вокруг махинаций с оформлением товаров на таможне, о чем первоначально шла речь, а вокруг двух лондонских квартир, которые Насиров не внёс в декларацию госслужащего. Впрочем, тогда обвинения не довели до отставки главного налоговика — все списали на ошибку, и дело было замято. Но вот в середине прошлого года детективы недавно созданного Национального антикоррупционного бюро взялись за дело экс-регионала нардепа Александра ОНИЩЕНКО. Напомним, что на схемах с «дешёвым» газом государственной добычи, который его структуры перепродавали по рыночной цене, депутат незаконно заработал несколько миллиардов гривен. Самому Онищенко благодаря неприкосновенности удалось сбежать в Москву, а потом в Лондон, но силовикам удалось арестовать около двух десятков сотрудников его фирм, адвокатов и прочих лиц, причастных к схемам. Вот оттуда потянулась ниточка к Насирову, который, по утверждению НАБУ, своими распоряжениями предоставлял налоговую отсрочку этим структурам. При этом сама рассрочка налоговых платежей не является чем-то из ряда вон выходящим. Например, в 2015 году компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова согласовала рассрочку о выплате долга на 1,1 млрд грн. Скорее всего, получив рассрочку, компании Онищенко совсем отказались платить по счетам, а налоговая закрыла на это глаза, предоставляя им все новые и новые льготы. Подтверждают это и данные нардепа Татьяны ЧОРНОВИЛ, которая утверждает, что долг фирм Онищенко вскоре после предоставления рассрочки стремительно вырос с 1 до 3 млрд грн. При этом приказ о предоставлении фирмам Онищенко налоговых льгот подписал лично глава ГФС. Также, скорее всего, эта рассрочка не была согласована с Министерством финансов, как того требует законодательство. Этот факт косвенно подтверждает и недавний конфликт между министром финансов Александром ДАНИЛЮКОМ и Романом Насировым.

Больше двух тысяч лет тому назад мытарь Левий Матфей (по-нынешнему налоговик) раскаялся в своих прегрешениях и стал одним из 12 апостолов христианства. Роман Насиров, очевидно, раскаиваться в содеянном не собирается, средств для оплаты работы адвокатов у него также достаточно — только по официальной декларации 2016 г. дома у главного налоговика находилось наличными $1,1 млн. и 4,3 млн грн., в банке он держал ещё 1,6 млн. Да и сами адвокаты ПОДТВЕРДИЛИ, что процесс не будет быстрым — очевидно, что они будут затягивать его, возможно надеясь на политические договорённости своего клиента с власть предержащими. А в том, что процесс будет тесно связан с политикой, сомнений нет. Уже в первые дни оппоненты президента Петра ПОРОШЕНКО попытались привязать его к процессу, благо несколько депутатов президентской фракции в парламенте действительно приехали поддержать задержанного. Поэтому вся надежда именно на непримиримую позицию НАБУ и его руководителя Артёма СЫТНИКА, для которого довести дело до приговора — дело чести, а также общественных активистов, заблокировавших Насирова в здании Соломенского суда после того, как судья начали саботаж избрания ему меры пресечения.

Что ещё показало дело Насирова? Неэффективность обычной судебной системы, которая должна подвергнуться ещё боле коренному реформированию, нежели то, которое проходит сейчас, а также необходимость скорейшего создания новых антикоррупционных судов, которые будут рассматривать обвинения НАБУ. Также парламент наконец должен внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы сделать невозможным освобождение под залог подозреваемых в коррупции. Но это, так сказать, оперативные меры. Общество и парламентарии должны работать над базовыми изменениями в сфере государственного управления, которые бы позволили минимизировать вмешательство отдельного чиновника в экономические процессы.

Кстати, Роман Насиров теперь старается избавиться от образа лузера, завёрнутого в одеяло. На заседание Апелляционного суда 13 марта 2017 г. он пришёл здоровым, одетым в костюм за несколько тысяч долларов. На судей это впечатления не произвело, они оставили в силе предварительное решение суда об аресте Насирова на два месяца и залоге в 100 млн грн.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №12