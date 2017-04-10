Дело на миллион: освещение у озера в Сумах (фото)

На Чешке ведутся работы по освещению пешеходно — беговой дорожки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сумчанин Валерий Осадченко и выложил фото.

Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, работы продлятся приблизительно до июля. Согласно договору здесь установят 40 электроопор и 90 светильников и проложат 3,5 км линии электропередач.