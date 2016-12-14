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Дело на миллион: обыски на Сумщине (фото)

Сегодня, 17:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области и следственного подразделения провели санкционированные обыски в государственных лесхозах и охотничьих предприятиях, — сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили, что должностные лица профильного областного управления вносили фиктивные сведения в документы и помогали коммерческим структурам покупать качественную древесину по заниженным ценам.
В частности, фиктивные сведения вносились в сертификаты о происхождении древесины, в разрешительные документы на проведение порубок главного пользования. Кроме того, должностные лица областного управления заставили подконтрольные им предприятия закупить государственную символику по завышенным ценам у определенного ими общества.
По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет более одного миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины полицейские провели санкционированные обыски на территориях лесхозов и охотничьих предприятий. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую незаконную деятельность работников областного ведомства.

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