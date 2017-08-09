Дело Чмыря: суд обратил внимание на не соблюдение процедуры

9 августа следственным судьей вынесено постановление, которым удовлетворена жалоба адвоката и отменено решение прокурора Сумской области о вручения подозрения депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю. Постановление суда обязало уполномоченное лицо прокуратуры Сумской области совершить действия по исключению сведений по данному факту с ЕРДР.

10 августа объявлен полный текст постановления. Как сообщает пресс-служба Заречного районного суда в г. Сумы, следственный судья пришел к выводу, что надлежащим образом подозрение от 20 июля гражданину Ч. не вручено (т.к. он является депутатом областного совета — лицом, в отношении которого ст. 481 УПК Украины устанавливает определенные особенности осуществления письменного уведомления о подозрении. Его составляет и вручает Генеральный прокурор Украины, его заместитель или руководитель региональной прокуратуры. Письменное сообщение гражданину Ч. было составлено и подписано прокурором Сумской области, то есть надлежащим должностным лицом, но осуществление вручения письменного подозрения Ч. и разъяснения его прав прокурор Сумской области перепоручил следователю прокуратуры, что не соответствует требованиям УПК).

Постановлением следственного судьи 27 июля было отказано в избрании в отношении гражданина Ч. меры пресечения именно из-за несоблюдения процедуры вручения письменного подозрения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.