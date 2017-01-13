Дайте полет творчеству: гороскоп на 19 января

19 января 2017 года необходимо творчески подходить к решению возникающих проблем, и тогда они исчезнут быстро и незаметно. В этот день можно попробовать себя на творческой стезе или испробовать свои силы в выступлениях перед большой аудиторией.

Овен:

Овны сегодня проявят большой интерес к исследовательской деятельности. Свой колоссальный потенциал в данной сфере вы решите реализовать в домашних стенах и приступите к углублённому изучению своего генеалогического древа.

Телец:

Положение Тельцов в этот день окажется очень нестабильным. На работе вас время от времени будут выводить едкие замечания коллег, а вечером вторая половинка не раз попытается спровоцировать вас на конфликт из-за какого-то бытового вопроса.

Близнецы:

Близнецы сегодня несколько усомнятся в чувствах к своему нынешнему избраннику. Пока вы точно не разобрались с происходящим в своей душе, откажитесь от каких-либо заявлений в адрес любимого человека.

Рак:

У Раков сегодняшний день пройдёт на волне успеха. Вам удастся без особого труда завоевать служебный авторитет, а в вечерние часы вы докажете любимому человеку, что он не ошибся, выбрав вас в качестве второй половинки.

Лев:

Львов сегодня будет сильно выводить из себя монотонная работа с документами. Когда у вас не останется сил находиться внутри офисных стен, вы возьмёте работу домой и поспешите как можно скорей оказаться на свежем воздухе.

Дева:

Девам сегодня придётся немало сил потратить на установление тёплых отношений с коллегами. В утренние часы вы сами спровоцируете громкий скандал, после которого мнение о вас внутри служебного коллектива изменится в худшую сторону.

Весы:

Весов 19 января 2017г ожидает романтическое знакомство. Встреча, которая произойдёт в первой половине этого дня, перевернёт весь ваш привычный уклад и заставит ваше сердце стучать значительно чаще.

Скорпион:

Для Скорпионов в этот день высок риск принять неверное решение при планировании своего семейного бюджета. Покупка, которую вы очень хотите осуществить, уже в самое ближайшее время может стать для вас огромной проблемой.

Стрелец:

Стрельцов основные трудности 19 января поджидают по дороге на работу. Постарайтесь как можно раньше отправиться в путь, ведь высок риск, что вы опоздаете на службу из-за внезапной поломки авто или из-за того, что застрянете в пробке.

Козерог:

У Козерогов сегодня будет на редкость удачный день, который принесёт много позитивных перемен и на службе, и на личном фронте. Вечером вам стоит отметить свой успех и открыть с этой целью бутылку шампанского.

Водолей:

Водолеи сегодня получат доказательства симпатии к себе со стороны давнего друга противоположного пола. Не торопитесь давать ему какой-либо ответ, пока эта информация не будет вами до конца понята и осознана.

Рыбы:

Рыбам на сегодняшний день следует категорически отказаться от интеллектуальной работы. Ваш потенциал будет довольно невысок, а потому напряжённый мыслительный процесс вряд ли закончится для вас продуктивно.