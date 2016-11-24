Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта

Сумские активисты 25 января под зданием горсовета провели флешмоб в поддержку закупки низкопольных автобусов большой вместимости. Они держали большой баннер с надписью – «Сумчанам – современные автобусы 100+». В фойе горсовета также собирали подписи под заявлениями, адресованными городскому голове Александру ЛЫСЕНКО с требованием в 2017 г. направить все средства, предусмотренные в городском бюджете на закупку автобусов, именно на приобретение низкопольных автобусов без ступенек вместимостью более 100 пассажиров. Несмотря на метель и сильный ветер, в акции приняли участие около 50 человек. Городские власти акцию проигнорировали – к активистам никто не вышел. «Несмотря на это, считаем, что флешмоб прошёл удачно. В следующий раз придём на сессию горсовета, посмотрим, как на наши требования отреагируют депутаты», — заявил один из организаторов акции Ярослав КАРАНДА.

Активисты уже два года добиваются от городских властей закупки современных низкопольных автобусов, однако и в 2015 и в 2016 г. КП «Электроавтотранс» приобретало только автобусы средней вместимости со ступеньками.