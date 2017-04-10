Дарите тепло: гороскоп на 13 апреля

Необходимо проявить всю широту своей души и сделать что-то полезное для окружающих. Доброта и душевное тепло, подаренные кому-либо в этот день, очень быстро вернутся назад, умноженными многократно.

Овен:

Пребывание Овнов на службе в этот день будет сопряжено с рядом трудностей. Ваши натянутые отношения с шефом и коллегами достигнут своего апогея, что заставит вас вплотную задуматься о поисках нового места работы.

Телец:

Придётся навести порядок в своих финансовых делах и исключить из ближайшего списка расходов все ненужные траты. В этот день вы узнаете, что вам не суждено получить заветную премию, а потому вы должны перейти в режим строжайшей экономии.

Близнецы:

Близнецы в этот день рискуют не заметить масштабы какого-то мелкого происшествия. Чтобы в ближайшем будущем избежать целого ряда проблем, воздержитесь сегодня от необдуманных слов в адрес коллег и ни при каких условиях не грубите вышестоящему руководству.

Рак:

Организм Раков в этот день даст досадную осечку. В момент, когда на ваши плечи возложен очень ответственный проект, вы будете с большой обидой осознавать, что по вине простуды вам придётся на несколько дней отпроситься с работы.

Лев:

Львам сегодня не стоит отступать от ранее намеченного графика. Оставьте на потом все заманчивые предложения и идеи, которые вас посетят в этот день (пока ваша первоочередная задача — добиться совершенства в своей основной работе).

Дева:

Девам сегодня уготован огромный успех во всех без исключения жизненных сферах. Вечером этого дня вы будете ликовать, что смогли наконец преодолеть все препятствия и неприятные помехи, которые долгое время не давали вам добиться намеченных целей.

Весы:

Не следует проявлять эгоизм и демонстрировать пренебрежительное отношение к близким. Фортуна рано или поздно повернётся к вам спиной, и тогда уже вы будете вынуждены искать у друзей помощь и финансовую поддержку.

Скорпион:

Скорпионы сегодня будут сильно раздражены после разговора с начальством. Вы испытаете обиду, негодование и страшную злость, так как все ваши многочисленные профессиональные успехи шеф не сочтёт веским поводом для вашего продвижения по службе.

Стрелец:

Стрельцам в этот день имеет смысл попробовать свои силы в новом бизнес-проекте. Однако прежде чем ставить на кон весь свой капитал, ещё раз убедитесь, что вы безошибочно просчитали все возможные риски.

Козерог:

Профессионализм Козерогов сегодня подвергнется очень сложной проверке. Если вы сконцентрируетесь, соберётесь с мыслями и перестанете паниковать, высока вероятность, что вы без особых проблем справитесь с этим тестом.

Водолей:

Водолеи сегодня не смогут избежать визита к медицинскому специалисту. Обострение вашего хронического недуга вы сначала не воспримите как тревожный сигнал, однако к вечеру вам станет понятно — пора срочно ехать в больницу.

Рыбы:

Рыбам сегодня не рекомендуется заниматься решением бюрократических вопросов. Все требования, которые вы предъявите власть имущим особам в этот день, не получат внимания с их стороны, а вам придётся столкнуться с грубостью или хамством.