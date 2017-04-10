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13.04 Четверг

Дарите тепло: гороскоп на 13 апреля

Сегодня, 06:25 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Необходимо проявить всю широту своей души и сделать что-то полезное для окружающих. Доброта и душевное тепло, подаренные кому-либо в этот день, очень быстро вернутся назад, умноженными многократно.
Овен:
Пребывание Овнов на службе в этот день будет сопряжено с рядом трудностей. Ваши натянутые отношения с шефом и коллегами достигнут своего апогея, что заставит вас вплотную задуматься о поисках нового места работы.
Телец:
Придётся навести порядок в своих финансовых делах и исключить из ближайшего списка расходов все ненужные траты. В этот день вы узнаете, что вам не суждено получить заветную премию, а потому вы должны перейти в режим строжайшей экономии.
Близнецы:
Близнецы в этот день рискуют не заметить масштабы какого-то мелкого происшествия. Чтобы в ближайшем будущем избежать целого ряда проблем, воздержитесь сегодня от необдуманных слов в адрес коллег и ни при каких условиях не грубите вышестоящему руководству.
Рак:
Организм Раков в этот день даст досадную осечку. В момент, когда на ваши плечи возложен очень ответственный проект, вы будете с большой обидой осознавать, что по вине простуды вам придётся на несколько дней отпроситься с работы.
Лев:
Львам сегодня не стоит отступать от ранее намеченного графика. Оставьте на потом все заманчивые предложения и идеи, которые вас посетят в этот день (пока ваша первоочередная задача — добиться совершенства в своей основной работе).
Дева:
Девам сегодня уготован огромный успех во всех без исключения жизненных сферах. Вечером этого дня вы будете ликовать, что смогли наконец преодолеть все препятствия и неприятные помехи, которые долгое время не давали вам добиться намеченных целей.
Весы:
Не следует проявлять эгоизм и демонстрировать пренебрежительное отношение к близким. Фортуна рано или поздно повернётся к вам спиной, и тогда уже вы будете вынуждены искать у друзей помощь и финансовую поддержку.
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут сильно раздражены после разговора с начальством. Вы испытаете обиду, негодование и страшную злость, так как все ваши многочисленные профессиональные успехи шеф не сочтёт веским поводом для вашего продвижения по службе.
Стрелец:
Стрельцам в этот день имеет смысл попробовать свои силы в новом бизнес-проекте. Однако прежде чем ставить на кон весь свой капитал, ещё раз убедитесь, что вы безошибочно просчитали все возможные риски.
Козерог:
Профессионализм Козерогов сегодня подвергнется очень сложной проверке. Если вы сконцентрируетесь, соберётесь с мыслями и перестанете паниковать, высока вероятность, что вы без особых проблем справитесь с этим тестом.
Водолей:
Водолеи сегодня не смогут избежать визита к медицинскому специалисту. Обострение вашего хронического недуга вы сначала не воспримите как тревожный сигнал, однако к вечеру вам станет понятно — пора срочно ехать в больницу.
Рыбы:
Рыбам сегодня не рекомендуется заниматься решением бюрократических вопросов. Все требования, которые вы предъявите власть имущим особам в этот день, не получат внимания с их стороны, а вам придётся столкнуться с грубостью или хамством.

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