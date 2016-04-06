Дарите любимым серьги с топазом

Несколько дней назад мой лучший друг Гоша стал дедом: у него родилась внучка Аленка.

- Приезжай ко мне, — позвонив, пригласил меня в гости приятель. — Я покажу тебе, какой я подарок приготовил внучке.

Я тут же примчался к Гоше, на всякий случай прихватив с собой бутылку вина.

- Лучше бы ты фторосиликат алюминия привез, — огорошил меня неожиданным заявлением друг.

- Чего привез? — опешил я.

- Ладно, сейчас я тебе все объясню, — Гоша провел меня на кухню, показал на плиту с работающей духовкой. — Дружище ты будешь первым, кто станет свидетелем грандиозного научного эксперимента. Я в домашних условиях создам фторосиликат алюминия!

- Зачем он тебе?

- Я попробую своими руками сделать Аленке сережки с фторосиликатом алюминия.

- Сережки в подарок внучке — это, конечно, хорошо, — поддержал я друга. — Но зачем с каким-то фторосиликатом? Нельзя, что ли, с драгоценным камнем? С топазом, например. Сережки с топазом — чудесный подарок для девочки, девушки и женщины любого возраста. Тем более, что у нас, в Украине, есть свои месторождения этого минерала. Если не ошибаюсь, Владимир-Волынское называется.

- Смешной! — захохотал Гоша. — Ведь фторосиликат алюминия — это и есть топаз! Его научное название, чтоб ты знал.

Я стал как вкопанный.

- Ты хочешь сказать, что ты собираешься в духовке создать искусственный топаз?

- Именно! В настоящий момент я как раз и занимаюсь синтезом топаза, — признался Гоша и, принюхавшись, махнул в сторону плиты. — Чувствуешь, чем пахнет?

Я тоже принюхался.

- Кажется, пахнет жареным мясом.

- Каким еще мясом! — с нескрываемым превосходством глянул на меня друг. — Это пахнет кремнезем, соединенный с гидрофторосиликатной кислотой и водой. Очень важно установить правильную температуру — не менее 500 градусов по Цельсию.

- А нельзя было купить готовые золотые серьги с топазом? — покачал я головой. — Например, в интернет-магазине Gold.ua. Я как-то на днях заходил на этот сайт, смотрел жене перстень и обратил внимание, сколько представлено прекрасных изделий с топазом. А оттенки какие: голубые, синие, розовые, красные, зеленые!

- Ты, кстати, знаешь, что природный топаз чаще всего бесцветный камень? — неожиданно перебил меня приятель. — А если и имеет какой-нибудь оттенок, то только благодаря содержащимся в нем металлам и их солям: Fe, Ti, Cr, V и некоторым другим.

- Разный цвет у топазов не только из-за металлов, — не согласился я. — Встречаются образцы топаза с несколькими оттенками. Такой эффект объясняется не наличием в минерале примесей, а скорее, измененной кристаллической решеткой: свет проходя сквозь нее в разных точках преломляется по-разному. Оттого создается впечатление, что камень обладает одновременно несколькими оттенками.

- Какой ты, однако, умный, — усмехнулся Гоша. — Может, ты еще и нарисуешь словесный потрет топаза?

- С удовольствием! — оживился я. — Для этого камня характерно сильное мягкое сияние, которое притягивало к нему внимание людей еще в далекой древности. Жрецы и знать Древнего Египта, Греции, Рима и Индии почитали топаз за его магический свет и разнообразие цветов. На санскрите «топаз» означает «огонь». Прошло столько тысячелетий, а любовь к этому красивому камню не угасла. Брюнетки по-прежнему мечтают об украшениях с коричневым или красным топазом, а блондинки — о голубом камушке. Топаз — очень позитивный камень, он вселяет надежду, помогает в добрых начинаниях и приносит удачу. И даже способен помирить супругов.

- Да, в самом деле? — удивленно покачал головой Гоша. — Надо будет серьги с топазом и жене подарить. А то что-то мы стали с ней часто ссориться.

Едва Гоша произнес эти слова, как в прихожей раздался звук открывающейся двери, и в дом вошла Маша, жена друга.

- Ну что, моя индейка не подгорела? — спросила она, входя на кухню.

- Да нет, все в норме, — сказал Гоша, искоса глянув на меня. — Я вот контролирую, а друг забавляет меня разговорами.

- Так в духовке индейка?! — оторопел я и возмущенно уставился на приятеля. — А ты говорил фторосиликат алюминия. Ну ты, Гоша, и сказочник!

И мы втроем дружно рассмеялись. А потом так же дружно ужинали. Моя бутылка вина оказалась очень кстати. Отмечали рождение Аленки. Провожая меня, Гоша хлопнул себя по лбу.

- Чуть не забыл. Вот же они, — с этими словами друг протянул мне крошечный футляр с маленькими золотыми сережками, украшенными голубыми топазами.

- До чего же они красивые! — восхищенно воскликнул я.

- Ага, — улыбнулся Гоша. — Эти сережки с топазом я купил в Gold.ua, о котором ты говорил.