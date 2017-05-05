Уже больше недели работают электрики в частном секторе Сум. До конца месяца они должны заменить силовые кабели и установить современные светодиодные лампы на Добровольной. На 11 улицах переоснастят 180 фонарей внешнего освещения. Инициатором стал депутат по округу Дмитрий Наталуха (БПП «Солидарность»), по ходатайству которого из горбюджета выделили почти 2 млн грн., — сообщает сайт Сумского горсовета.
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото)
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