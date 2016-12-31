Cоциальные нормы по-новому (инфографика)

Кабинет министров Украины снижает социальные нормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая 2017 года в соответствии с условиями Международного валютного фонда на предоставление очередного кредита в рамках программы расширенного финансирования, — сообщает «Слово и Дело».



В частности, правительство уменьшило социальные нормы потребления природного газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади.

Кабмин также понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета, с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Нормативы по электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт•ч до 51 кВт•ч на 1 кв.м отапливаемой площади.