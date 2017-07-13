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Чувство меры: гороскоп на 21 июля

Сегодня, 07:00 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Чувство меры: гороскоп на 21 июля

Осторожнее, сегодня звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры! Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете.

Овен
День склоняет вас попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у вас есть любимый человек, вам стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклониться от привычного сценария. Если же вы одиноки, будьте открыты для знакомств.

Телец
Сегодня вы сумеете сполна насладиться каждой минутой. Отвлекитесь от дел и займитесь тем, что вы любите. В этот день не стоит торопиться, просто находитесь в гармонии с миром и ощутите, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже если вы не очень хорошо себя чувствуете, ищите спасение в покое.

Близнецы
Логика сегодня отступит у вас на второй план, а работоспособность — на третий. День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки — значит действовать себе во вред. Вам нужно больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

Рак
Сегодня вас дома может ожидать серьезная неприятность. Наверняка проблема имеет давнюю историю, а сегодня она может проявиться в необычной форме. Ваша реакция на неприятности может быть непредсказуемой, обдумывайте свое поведение. Помните, что сегодня вы можете совершить опрометчивый поступок, который отразится на всей вашей дальнейшей жизни.

Лев
Сегодня вам придётся посвятить своё время домашним хлопотам, а также проблемам с родственниками или друзьями. Постарайтесь трезво оценить ситуацию, и тогда правильное решение придёт само собой.

Дева
Подчеркивайте вашу респектабельность и не торопитесь с реакциями на слова и действия окружающих. Многие вещи будут совершаться под влиянием эмоций, но к вам это не относится. Если правильно расставите приоритеты, эффективность вашей работы может увеличиться в разы.

Весы
Сегодня все ваши добрые начинания будут наталкиваться на препятствия и непонимание. Ситуация может зайти в тупик. Чтобы этого не произошло, вам нужно повысить свою самооценку и смелее общаться с окружающими. Сегодня у вас есть шанс что-то изменить в своей жизни к лучшему.

Скорпион
Сегодняшние действия день должны нести в себе уверенность в их правильности и дальнейшем их успехе. Любое сомнение негативно скажется на результате. А непродуманность действий может привести к пустой трате времени. День также хорош для романтических встреч.

Стрелец
Сегодня вы захотите разобраться со всеми назревшими и назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола—там можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Козерог
Благоприятный, активный и творческий день, который позволит проявить вам свои способности в самых разных областях деятельности. Сегодня как никогда будут на высоте ваши инициативность и либерализм, жизненный потенциал также будет на очень высоком уровне.

Водолей
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к вспыльчивости, придиркам и как результат — обидам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики и желания одним махом разобраться со всеми проблемами. Помните, что сегодня происходят кармические закладки будущих событий, и держите себя в руках.

Рыбы
Постарайтесь сегодня сохранить положительный заряд в течение дня и старайтесь не слушать жалоб окружающих на трудную жизнь. Не позволяйте энергетическим вампирам питаться вашей энергией. Все внимание направляйте на дела, а вечером постарайтесь отдохнуть в одиночестве.

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