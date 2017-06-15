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Чтобы получить в Сумах биометрический загранпаспорт нужно набраться терпения

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Чтобы получить в Сумах биометрический загранпаспорт нужно набраться терпения

C момента недавнего вступления нашей страны в безвизовый режим с ЕС, украинцы массово побежали в миграционную службу оформлять биометрические загранпаспорта. Ажиотаж начался, как только появились первые новости о свободном доступе в Европу. Хоть и прошло уже два месяца с момента подписания безвиза, ажиотаж не прошел, и желающих получить паспорт все больше и больше.

Для того чтобы подать документы на биометрический паспорт в Сумах, придется запастись железным терпением, так как очереди «живые» и, мягко сказано, огромные. А электронной воспользоваться возможности нет. На сайте Государственной миграционной службы электронная очередь доступна лишь в половине областей Украины: Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Запорожской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновецкой и Ровенской. Хотя миграционная служба обещает, что в ближайшем будущем она появится и в других миграционных подразделениях.

Ночью не спать, чтобы документы подать
Утро. Заречный районный отдел Государственной миграционной службы Украины по ул. Белопольское шоссе, 24. В коридоре отдела «толкучка» из двух десятков людей.
И хотя еще только начало рабочего дня и в кабинетах Миграционной службы не появились сотрудники, ждущие люди изрядно измучены. Как выяснилось, многие из них здесь с ночи. Уставшие и уже изрядно измученные ожиданием посетители рассказывают, что «первый в списке» пришел около полуночи. Собственно так и формируется здесь живая очередь. Например, если человеку в конце списка «не везет» подать документы сегодня, то на следующий день первым он будет, лишь заняв очередь с вечера. На вопрос о том, для каких же целей оформляется биометрический паспорт, большинство отвечают, что хотят поехать отдохнуть в Европу. Остальные же собираются навестить родственников за границей или же просто делают паспорт «на будущее». Одна из участниц этой очереди – бабушка весьма преклонного возраста — оформляет документы «на всякий случай», чтобы не лишится возможности навещать родственников в России.

Приема недели ждут
В Ковпаковском районном отделе миграционной службы по ул. Нижнехолодногорской, 8 дела обстоят еще хуже. Здесь подать документы удастся лишь терпеливым, стойким и самым «ждущим».
Рабочий день, время ближе к 11:00. В коридоре, к огромному удивлению, не более 10 человек. Неужели так легко подать здесь документы? Ан нет, показалось. В этом подразделении царит «тихий ужас». Здесь, как и в Заречном отделе, люди сами «ведут очередь» и составляют списки, одна весьма интересная особенность — обновляются они ежедневно. Каждый желающий подать документы должен прийти с 8 до 9 утра и записаться в очередь, и будет там как минимум 300-ым.
На приеме документов от граждан работает лишь один менеджер, который также фотографирует и снимает отпечатки пальцев. На человека уходит в среднем 15 минут. Поэтому в день, а точнее с 9:00 до 13:00, документы успевают подать человек 15, так как после обеда осуществляется выдача паспортов. Стоит отметить, что персонала на такое количество желающих явно недостаточно.
«Интересна система здесь еще и тем, что все те, кто находится в списках, должны каждый день приходить отмечаться, так как очередь движется очень медленно, и если, будучи, например 100-ым, один день не отметишься, то из списка вычеркивают, и все предыдущие приходы напрасны»,- рассказывает сумчанка Галина. Она так отходила почти три недели и наконец-то попала в небольшую «живую» очередь под кабинетом непосредственной подачи документов.
Прояснить ситуацию, связанную со списками, мы попытались у заместителя начальника Ковпаковского районного отдела Татьяны НАЗАРЕНКО. Она объяснила, что такие «списки» — это собственная инициатива граждан, и к ней отдел не имеет никакого отношения, а отсутствие электронных талонов комментировать отказалась, при этом терминал для их выдачи у них стоит.
Что касается цели получения биометрического паспорта, то здесь люди также планируют съездить к родственникам за границу, отдохнуть, а молодежь — «пойти в ногу со временем».

Что почем
Заявления на оформление биометрических загранпаспортов рассматриваются до 20 рабочих дней. В таком случае его стоимость будет составлять 557 грн. 32 коп.
Срок оформления загранпаспорта может быть сокращен до 7 рабочих дней. В таком случае стоимость загранпаспорта будет составлять 810 грн. 32 коп. В случае необходимого срочного выезда за границу из-за неотложной потребности в лечении или в связи со смертью родственника, который там проживал, загранпаспорт могут оформить за три рабочих дня. В таком случае необходимо подать документ, который подтвердит, что выезд за границу действительно является срочным. Стоимость такого оформления также будет составлять 810 грн. 32 коп.
Марина Пильтяй, «Панорама» №35

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