За год в Украине подорожали более 90% социальных продуктов. Все виды мяса, яйца, овощи подорожали более чем на 30%, а хлеб — на 18%, — сообщает РИА Новости Украина.
Чтобы не переедали: как менялись цены на продукты (инфографика)
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