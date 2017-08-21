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Чтобы не переедали: как менялись цены на продукты (инфографика)

Сегодня, 13:10 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Чтобы не переедали: как менялись цены на продукты (инфографика)

За год в Украине подорожали более 90% социальных продуктов. Все виды мяса, яйца, овощи подорожали более чем на 30%, а хлеб — на 18%, — сообщает РИА Новости Украина.

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