Чтобы не было беды: «тревога» в Сумах (фото)

В Сумах эвакуировали гимназию-интернат. В гимназии интернатного типа обучаются более 280 детей со всей области, из них 245 — проживают в общежитии и круглосуточно находятся в учебном заведении 4 октября состоялось противопожарная тренировка на случай возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации на объекте с массовым ночным пребыванием людей — на базе коммунального учреждения областного совета «Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей». Организовала мероприятие администрация заведения при методической и практической поддержке горотдела Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

«Такие тренировки в гимназии проходят трижды в год — в начале, в середине, в конце учебного года и, в связи с трагическими событиями в пгт. Одесса, в этом году было решено провести их еще и в темное время суток. Ни педагогический состав, ни технические работники, ни сами дети не были уведомлены о сегодняшнем мероприятии. Для них эта ситуация будет максимально приближенной к реальной », — отметила директор гимназии-интерната Инесса Песоцкая.

Днем в учебном заведении уже провели отработку по эвакуации людей из столовой, а потому после занятий вечером ученики спокойно отдыхали и готовились к новому учебному дню, а персонал занимался служебными вопросами. Вдруг через мегафон прозвучало сообщение об учебной «тревоге». Воспитатели организовали эвакуацию детей из общежития через главный и запасные выходы в безопасное место во двор гимназии, где была проведена проверка по спискам эвакуированных учеников.

На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели оперативно провели боевое развертывание и ликвидировали условное возгорание.

При возникновении пожара, кроме оповещения и организации эвакуации людей из опасной зоны, также крайне важны и первоочередные действия по обузданию пламени на начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. Поэтому специалисты Службы спасения ознакомили педагогов и учащихся с правилами пользования огнетушителями и продемонстрировали их в действии. Каждый желающий смог и сам попробовать ликвидировать условный пожар.

«Проведенные сегодня мероприятия, а главное — их внезапность и условия, приближенные к реальным, позволят проанализировать, где еще нужно поработать, чтобы максимально обеспечить безопасность жизни и здоровья наших воспитанников», — подытожила директор гимназии-интерната Инесса Песоцкая, — сообщает пресс-служба Управления ДСНС Украины в Сумской области