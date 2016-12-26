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Что сумчане думают о блокаде торговли с оккупированными территориями

Сегодня, 13:16 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Что сумчане думают о блокаде торговли с оккупированными территориями

Результаты опроса «Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?», проводимого на сайте «Панорама», показали, что мнение сумчан весьма неоднозначное. 47% граждан, принявших участие в голосовании, решительно подержали блокаду торговли с оккупированными территориями. 23% проголосовавших уверены, что ограничение торговли с ДНР и ЛНР должно быть урегулировано законодательно. Несмотря на это, часть респондентов (27%) высказались категорически против подобный действий, а 3% согласились сами поучаствовать в блокаде.

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Комментировать (1)

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 16:40

    мнение сумчан весьма неоднозначное.» -да вы просто манипулируете фактами!
    47% за блокаду +3% потенциальных участников — уже 50%, 23% — за правовую основу торговли с ОРДЛО, что никак не означает, что они против блокады, скорее 50/50 или им вообще безразлична эта тема.

    Что касается правовой стороны — ГПУ называла незаконными закупки угля в «днр», вот пожалуйста: http://lb.ua/news/2014/12/08/288610_gpu_obyavila_nezakonnimi_zakupki.html

    И всего лишь 27% против. Тут не нужно быть математиком, вполне достаточно и начальных 5 классов обычной школы чтобы понять, что БОЛЬШИНСТВО ЗА БЛОКАДУ. Где вы увидели неоднозначность, автор?
    Позвольте напомнить вам, что уголь поставляется из Донбасса по формуле (или схеме?) «Роттердам+», благодаря которой жители Украины переплатили как МИНИМУМ 10млрд.грн. И именно благодаря «роттердаму» у нас такие цены на электроэнергию.

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Что сумчане думают о блокаде торговли с оккупированными территориями
мнение сумчан весьма неоднозначное." -да вы просто манипулируете фактами! 47% за блокаду +3% потенциальных участников - уже 50%, 23% - ...
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