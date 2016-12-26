Что сумчане думают о блокаде торговли с оккупированными территориями

Результаты опроса «Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?», проводимого на сайте «Панорама», показали, что мнение сумчан весьма неоднозначное. 47% граждан, принявших участие в голосовании, решительно подержали блокаду торговли с оккупированными территориями. 23% проголосовавших уверены, что ограничение торговли с ДНР и ЛНР должно быть урегулировано законодательно. Несмотря на это, часть респондентов (27%) высказались категорически против подобный действий, а 3% согласились сами поучаствовать в блокаде.