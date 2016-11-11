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Что подорожает с 1 февраля (инфографика)

Сегодня, 12:31 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Что подорожает с 1 февраля (инфографика)

С февраля украинцев ожидает очередное подорожание: газ для промышленности подорожает на 22%, проезд в маршрутках вырастет на 1-2 гривны, — сообщает РИА Новости Украина.

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