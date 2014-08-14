Что нужно знать, выбирая амортизаторы

Амортизатор. Он же демпфер… Известно, что это устройство призвано гасить колебания и поглощать удары, действующие на корпус оборудования, на котором амортизатор установлен. Амортизаторы широко применяются в автомобильном и железнодорожном транспорте, в авиации и судостроении. Амортизаторы используются, как правило, не отдельно, а в комплексе с другими демпфирующими элементами: пружинами, рессорами, торсионами, подушками и т.д. В процессе работы амортизатор преобразует механическую энергию в тепловую и таким образом осуществляет демпфирование колебаний и поглощение толчков.

Амортизатор имеет не только множество разновидностей, отличающихся между собой конструктивными особенностями и принципом действия, но и технических собратьев в развитых промышленных странах. Вот они: француз Amortisseur, немец Dämpfer, англичанин Shock-absorber… Одни из них, такие как немецкие демпферы, замечательно справляются с задачей гашения свободных колебаний, которые неизбежны, например, при езде танка, но остаются совершенно «равнодушными» к различным к ударам и толчкам. Другие амортизаторы, напротив, устроены таким образом, что их сопротивление возрастает пропорционально скорости движения и силе ударов и толчков.

Классификация амортизаторов

Амортизаторы различаются по следующим параметрам:

по принципу действия:

- сухое трение — на фрикционные (механические);

- вязкостное трение — гидравлические;

- сила сопротивления упругого элемента и вязкостное трение — реласакционные. Последние являются своеобразным симбиозом гидравлического амортизатора и упругого элемента, с которым амортизатор включен последовательно.

по характеру действия сил трения:

- амортизаторы одностороннего действия, т. е. такие, которые демпфируют при движении штока только в одном направлении (при движении штока в обратном направлении амортизатор работает вхолостую);

- амортизаторы двустороннего действия, работающие при движении штока в обоих направлениях — на прямом и обратном ходе, благодаря чему эффективность таких амортизаторов в два раза выше, чем у односторонних.

по давлению внутри амортизатора:

- с газовым подпором высокого давления,

- с газовым подпором низкого давления,

- без газового подпора.

Гидравлические трубные амортизаторы

Наибольшее распространение в свое время получили гидравлические трубные амортизаторы, в которых сила сопротивления меняется в зависимости от скорости перемещения штока. Они делятся на две большие группы: двухтрубные и однотрубные. У амортизаторов обоих видов рабочей жидкостью является масло; поршень, совершая прямой ход, выдавливает масло из одной камеры в другую, таким образом превращая механическую энергию в тепловую. При обратном ходе поршня маслом заполняется надпоршневая полость для следующего такта отбоя.

Гидравлические двухтрубные амортизаторы

Представляют собой пару труб (внешняя и внутренняя) и поршень с клапанами. Внешняя труба является корпусом, внутри, между ее стенками и стенками внутренней трубы, находятся жидкость, служащая для охлаждения и компенсации утечек масла, и воздух, предназначенный для компенсации изменений объема рабочей жидкости. Внутренняя труба заполнена рабочей жидкостью, в которой ходит поршень.

Гидравлические однотрубные амортизаторы

В отличие от предыдущей конструкции данный вид амортизатора состоит из одной трубы, заполненной рабочей жидкостью, в которой перемещается поршень с клапанами. Во время движения поршня происходит изменение объема рабочей жидкости. Для его компенсации часть трубы заполнена газом, который отделен от рабочей жидкости плавающим поршнем-перегородкой. Стоит отметить, что давление газа в цилиндре, как правило, значительно выше атмосферного, что положительно сказывается на характеристиках рабочей жидкости при нагреве, способствует предотвращению случайного перетекания жидкости и резких перепадов давлений в ней.

Помимо гидравлических амортизаторов, существуют еще газовые, в которых рабочим веществом служит газ, и комбинированные — амортизаторы, в которых в качестве рабочего вещества используется как масло, так и газ.

Какой амортизатор выбрать для автомобиля?

При замене амортизатора стоит учесть два важных момента. Первый: установка нового амортизатора тут же отразится на управляемости вашего автомобиля и на комфорте езды: управление авто у вас будет получаться филигранным, зато комфорт будет, как в танке, или наоборот. Невозможно улучшить оба параметра одновременно. Второй момент: производители автомобиля «навязывают» определенные типы амортизаторов, подбирая их в соответствии с определенной машиной.

Также стоит отметить, что некоторые виды амортизаторов проявляют свои лучшие качества в экстремальных, критических условиях езды. К примеру, считается, что газовые однотрубные амортизаторы лучше двухтрубных гидравлических: они имеют меньший вес, лучше охлаждаются и практически не вспениваются, чем грешат гидравлические двухтрубники, когда машина, например, преодолевает бездорожье и нагрузка на амортизаторы резко возрастает. Однако если водитель предпочитает тихую, спокойную езду, крайне редко водит автомобиль в режимах, близких к предельным, то он может никогда и не прочувствовать всех прелестей газовых амортизаторов.

Производители амортизаторов

Признанных и раскрученных — наверное, с десяток. Многие производители поставляют свои амортизаторы сразу нескольким автомобильным брендам. В этой статье мы решили пойти иным путем: выбрали один автомобильный бренд, а конкретно — KIA, и теперь постараемся рассказать о том, что представляют собой компании-производители, у которых покупает амортизаторы KIA.

Monroe

Компания Monroe одна из первых в мире организовала производство амортизаторов. Произошло это в 1926 г. История компании началась девятью годами раньше, в 1917 г., когда американский предприниматель Чарльз Самнер МакИнтайер приобрел небольшой заводик, производивший запчасти для автомобилей, в городе Монро, что неподалеку от Детройта. Так ныне знаменитая компания стала обязанной своим именем названию городу Monroe. Первое время Monroe производила гидравлические амортизаторы с односторонним действием, но затем наладила выпуск телескопических двухцилиндровых амортизаторов. Сегодня Monroe выпускает семь видов амортизаторов, что позволяет учесть запросы разных производителей автомобилей.

В настоящее время Monroe входит в состав компании Tenneco Automotiv. 70 ее заводов находятся в 22 странах Европы и Южной Африки. Ежегодно компания Монро выпускает 150 млн. амортизаторов. Одной из главных особенностей продукции Monroe является разработанная уникальная конструкция, способная компенсировать износ других частей автомобиля во время его эксплуатации. Также стоит отметить, что компания работает над увеличением диаметра внешнего цилиндра. В конечном итоге это должно привести к увеличению срока службы амортизатора и повышению эффективности при отводе тепла от цилиндра амортизатора.

Sachs

Фирма Sachs (Германия) была основана в 1895 г. Производством амортизаторов и сцеплений начала заниматься в 1930 г. Вот уже почти 85 лет компания Sachs является одним из флагманов среди производителей привода и подвески для автомобилей. Сегодня компания владеет 39 заводами, расположенными в разных уголках мира, на которых ежегодно выпускается свыше 500 млн. амортизаторов под брендом Сакс.

Главное преимущество амортизаторов Sachs — это высокое качество каждого элемента амортизатора и обеспечение оптимального режима его работы: при возрастании нагрузки происходит плавный рост скорости штока в цилиндре, а при достижении определенной величины скорость штока перестает расти, стабилизируется, благодаря чему обеспечивается надежность, безопасность и долговечность амортизатора.

Koni

Koni — старейшая компания по производству амортизаторов, основана в далеком 1857 г. Находится в Голландии. Начало производства амортизаторов относится к 1932 г., а первый регулируемый двухтрубный гидравлический амортизатор был изготовлен и запатентован в 1948 г. С 1955 г. компания Koni неизменный участник многих мировых чемпионатов по автоспорту, на которых продукция компании зарекомендовала себя только с лучшей стороны.

Отличительной чертой амортизаторов Koni являются простота и доступность регулировки усилия хода отбоя поршня, что помогает подстраивать подвеску любого серийного автомобиля под стиль вождения конкретного автовладельца.

Bilstein

Компанию Bilstein учредил в 1873 г, немецкий предприниматель Август Бильштайн. Тогда его завод выпускал хромированные и никелированные изделия хозяйственного назначения. Производителем автодеталей фирма впервые выступила лишь в 1928 г, начав выпускать хромированные бамперы и домкраты для автомобилей, в том числе и для Daimler-Benz. Первый амортизатор Bilstein создал в 1954 г. Это был однотрубный амортизатор, работавший по принципу «де Карбона». С этого момента Bilstein становится поставщиком автомобильным предприятиям однотрубных амортизаторов, оказавшимся более перспективными, чем двухтрубные. Bilstein и сегодня остается одним из лидеров по производству однотрубных амортизаторов.

KYB (Kayaba)

На рынке автозапчастей компания KYB работает с 1947 г. В настоящее время KYB ежегодно производит более 75 млн. амортизаторов на 15 заводах, расположенных в Европе, Азии и Америке. Изделия с ТМ KYB экспортируются более чем в 100 стран. Каждый четвертый автомобиль в мире сходит с конвейера с амортизаторами KYB. По статистике, 90% покупателей амортизаторов выбирают амортизаторы этой торговой марки.

Одна из причин такой популярности заключается в том, что амортизаторы KYB отличаются от амортизаторов многих других производителей наличием у них повышенных демпферных свойств, обеспечивающих стабильное сцепление с дорогой, хорошую управляемость автомобиля даже при использовании низкопрофельной резины.