Что нужно знать о получении биометрического загранпаспорта в Украине

Биометрические загранпаспорта по состоянию на начало мая оформили уже около 3,3 млн граждан Украины. С момента голосования Европейского парламента за безвиз для Украины, то есть с 6 апреля, документы нового образца получили около 100 тыс. украинцев. Кстати, введены они уже достаточно давно: еще с 1 января 2015 года, однако лишь сейчас украинцы начали массово менять документы. От старого загранпаспорта они отличаются прежде всего наличием электронного микрочипа, содержащего информацию о его владельце, — сообщает «Слово и Дело»



Получить новый паспорт для выезда за границу может любой гражданин Украины, независимо от того, проживает он на подконтрольной правительству или же на оккупированной территории. Для этого необходимо лишь обратиться в подразделение Государственной миграционной службы. В зависимости от срочности изготовления документа он будет стоить от 557 до 810 грн.