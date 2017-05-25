Что крадут в украинских супермаркетах (инфографика)

Статистика магазинных краж в Украине не прекращает расти. Воруют везде – от овощных лотков до ювелирных магазинов. В частности, в Харькове чаще всего крадут спиртное, кофе, красную икру и средства гигиены. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

За первый квартал 2017 года в Украине 6150 квартирных краж и 4391 ограблений. С начала 2017 года суды Харькова и области вынесли более 100 приговоров магазинным ворам. Что крадут в супермаркетах (на примере Харькова и области) спиртное — 20% кофе — 8% красная икра — 7% шоколад — 6% стейк семги, форели — 3% сигареты —2% иные продукты — 33% средства гигиены — 9% одежда — 4% прочие товары — 8% По данным издания Status Quo Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen.

