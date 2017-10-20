Что говорили в Киеве из-за событий в Сумах

8 ноября в Соломенском суде Киева избирали меру пресечения для Александра Коваленко, который много лет был председателем Хозяйственного суда Сумской области. Прокуроры требовали взять Коваленко под стражу с альтернативой освобождения под залог в 9,5 млн грн. Но судья Соломенского суда Сергей Коробенко оказался не таким строгим и назначил коллеге только залог в 5 млн грн. Электронного браслета служитель Фемиды пока не будет носить.

О чем говорили на заседании сообщает «Цензор.НЕТ».

ДВІ ВЕРСІЇ ОДНІЄЇ ІСТОРІЇ

За вигідне забудовнику рішення суддя начебто просив для себе квартиру, але пізніше згодився на гроші. Таку версію подій озвучила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, коли 8 листопада у Солом’янському суді Києва обирали запобіжний захід для Олександра Коваленка, який багато років був головою Господарського суду Сумщини. Сам же підозрюваний та його адвокати переконують, що квартиру суддя купував для знайомої і сам постраждав від недобросовісного посередника.

Судді останнім часом популярні герої розслідувань НАБУ і САП. Часті затримання вкотре підтверджують тезу, що Україні потрібен антикорупційний суд. І йдеться не тільки про спеціалізацію судів на корупційних справах, а й про суддів, які б не брали хабарі.

Олександр Коваленко очолював Господарський суд Сумської області з 2011 року. Він пішов у відставку з керівної посади 5 листопада 2017 після обшуків у його кабінеті і оголошення йому підозри в отриманні $26,6 тис. хабара за ч.4 ст. 368 ККУ. Він пояснив, що мусить зосередитися на своєму захисті і не встигатиме виконувати ще й адміністративну роботу. При цьому посаду судді цього ж суду він зберігає.

7 листопада Вища рада правосуддя дозволила прокуратурі клопотати про його арешт.

Прокурори вимагали взяти Коваленка під варту з альтернативою звільнення під заставу у 9,5 млн грн.

Але суддя Солом’янського суду Сергій Коробенко виявився не таким суворим і призначив колезі тільки заставу і лише 5 млн грн. Електронного браслета служитель Феміди поки що не носитиме.

Коваленко та його захисники, почувши вердикт суду, з одного боку зітхнули з полегшенням, що можна їхати додому. Але водночас визнали, що сума застави немала. Чи вистачить грошей на заставу — Коваленко не повідомив. Він та його адвокати сказали, що хотіли б, перш ніж коментувати, вивчити саме рішення суду.

Найцікавіше ж відбувалося у кількагодинному судовому засіданні, коли прокурори САП розповідали, як саме суддя намагався отримати незаконну винагороду, а адвокати переконували, що все не так, як видається на перший погляд.

ВЕРСІЯ ПЕРША: СУДДЯ ДОПОМАГАВ «КОШМАРИТИ» ЗАБУДОВНИКА

У 2005 році Сумська міськрада уклала договір оренди 15,6 га землі з ТОВ «Сервіс-Маркет». У 2015 договір продовжили ще на 5 років. На орендованій землі компанія «Сумбуд» (пов’язана із «Сервіс-Маркет») будувала багатоквартирні житлові будинки. Але в межах їх території була ще одна ділянка площею 95 кв.мяку винаймало ТОВ «СЕНС» під розміщення мінімагазину. Між орендарями виник конфлікт. Фірма «СЕНС» скаржилася, що забудовник перешкоджає їй у користуванні землею і що міська рада насправді передала в оренду «Сервіс-Маркет» ще й їхню ділянку. У квітні 2016 «СЕНС» звернувся до суду про визнання протиправним рішення міськради, а договору оренди із «Сервіс-Маркет» недійсним.

Експертиза показала, що станом на 2016 рік фірми орендують різні ділянки, які не накладаються. Суд врахував це і у позові відмовив. Рішення ухвалила колегія у складі трьох суддів, серед яких суддя Олександр Коваленко, на той момент голова суду.

Як тепер стверджують НАБУ і САП, за це рішення суддя Коваленко попросив виділити йому квартиру у новобудові.

За інформацією детективів, сам позов проти забудовника з’явився не просто так. Сергій Турченко, співвласник фірми «СЕНС», яка подала позов, є другом судді Коваленка. Більше того, прокурори в суді сказали, що частка Турченка фактично могла належати Коваленку, який начебто практикував записувати майно і бізнес на родичів та знайомих. Тим більше, що «СЕНС» не обмежився одним позовом і влаштував на забудовника справжню атаку.

За матеріалами справи, представник будівельної компанії Олександр Бритов звернувся за консультацією до знайомого юриста Олександра Мальованого, який знає голову суду Коваленка. Далі суддя Коваленко начебто висловив Мальованому прохання, щоб за потрібне рішення йому дали двокімнатну квартиру.

У розпорядженні слідства є показання Олександра Мальованого, а також дані негласних розшукових слідчих дій – зокрема, записи розмов у кабінеті судді. У детективів є запис, що суддя Коваленко начебто каже, що якби виніс потрібне рішення по ще одній справі, то йому б уже були винні не двокімнатну, а трикімнатну квартиру. Планувалося, що квартиру оформлять на підставну особу, спочатку цією особою мав бути Мальований.

Рішення у справі суд виніс ще 16 травня 2016 року. Тоді ж у травні Мальований оформив майнові права, але власником квартири так і не став, гроші за неї не були внесені. З невідомих причин оборудка пригальмувала. Фігуранти справи, схоже, вагалися. Прокурор Ігор Гарванко повідомив, що у провадженні Господарського суду Сумської області було кілька позовів проти забудовника, а один позов ще досі не розглянутий. Таким чином, якби забудовник передумав, то, як вважають у прокуратурі, судді Коваленко було б чим відреагувати.

І от у 2017 році суддя Коваленко, за версією слідства, змінив свої побажання. Замість квартири він начебто попросив гроші.

Посередник Мальований мав продати квартиру і віддати судді гроші. Натомість він отримав через адвоката забудовника гроші, надані Службою безпеки України.

Цікаво, що підозрюваний суддя чомусь попросив Мальованого ці гроші поміняти. У НАБУ і САП вважають, що Коваленко якось дізнався, що проти нього ведеться розслідування, і намагався замести сліди.

«Коваленко Олександр Вікторович, будучи обізнаним, з якихось джерел, нам невідомо звідки, оскільки ми старались максимально обмежити витік інформації… Якимось чином дізнається, що ведеться відносно нього розслідування. Щоб убезпечити себе від документування правоохоронними органами, він говорить Мальованому, щоб той поміняв вказані грошові кошти. Якщо дадуть у гривнях – поміняти на долари, якщо в доларах – то на гривні», — розповів прокурор Гарванко.

Прокурор Симків уточнив, що справа судді по суті знаходилась в антикорупційній прокуратурі.

«Незважаючи на те, що органом розслідування було НАБУ, з метою більшої ефективності розслідування матеріали знаходилися у прокурора постійно. Навіть не про всі слідчі дії знали працівники Антикорупційного бюро. Про що і повідомляє Коваленко в розмові Мальованому, що справа «не в НАБУ, як я думав», а займається нею Спеціалізована антикорупційна прокуратура», — повідомив Симків.

За словами прокурора, хто інформував суддю про хід слідства, поки не відомо і наразі цей факт перевіряється.

1 листопада Мальований і суддя Коваленко зустрілися о 6 годині ранку біля кафе в машині. Тоді і відбулося затримання. При обшуку в судді також виявили 47 тис. грн і близько 1 тис. доларів особистих коштів, що, на думку прокурорів, красномовно свідчило про матеріальний стан судді.

ВЕРСІЯ ДРУГА: СУДДЯ – ЖЕРТВА ПРОВОКАЦІЇ

Версія обвинувачення викликає чимало запитань і сумнівів. А тому адвокати мали за що її критикувати.

«Я як адвокат у цю версію не вірю. В те, що після прийняття рішення суддя через півтора року звертається до сторони і каже: «За оте рішення, що півтора року тому, ти мені винен гроші», — сказав захисник судді Павло Кравченко.

«На моє переконання тут є певні «перегиби», але не зі сторони антикорупційної прокуратури чи детективів НАБУ. Тут ще є Служба безпеки України, яка фактично модерувала всю ситуацію на території міста Суми», — зазначив адвокат Юрій Ломака.

Адвокат Кравченко зазначив, що суддя Коваленко не міг автоматично забезпечити прийняття певного рішення, оскільки справу розглядала колегія із трьох суддів. Якщо детективи вважають, що голова суду впливав на своїх підлеглих, то, за словами адвоката, його дії треба було кваліфікувати як зловживання впливом (ч.2 ст. 369-2 ККУ).

Захист критикував роль посередника Мальованого, припускаючи, що той міг неправильно витлумачити і передати слова судді. Адвокати повідомили, що Мальованому, який працював арбітражним керуючим, раніше висувались звинувачення у зловживанні службовим становищем. Суд так і не визнав його винним, але це кидає тінь на його репутацію як свідка.

«Як будуть судді себе почувати, які зараз розглядають інші справи навколо цієї скандальної забудови?.. Звісно, будуть боятися… Ці дії, як на мене, спрямовані на те, щоб інші судді не подумали винести рішення, щоб заборонити будівництво», — заявив адвокат Ломака.

Водночас захист Коваленка представив альтернативну версію, в якій він сам є потерпілим. Мовляв, квартиру суддя хотів купити, заплатив гроші, потім передумав, а детективи неправильно інтерпретували ці розмови.

«До нього (до Коваленка, – ред.) звернулась його знайома С. ще у 2015 році: «Я не сумська людина, хочу купити квартиру в новому будинку. Якщо в тебе є можливість знайти мені житло і так, щоб мене не кинули». По-друге, вона сказала, що в неї коштів недостатньо: «Якщо можеш, допоможи коштами». Коваленко звернувся до Мальованого: «Ти маєш зв’язки серед будівельників, пошукай, може, десь є квартира, треба купити квартиру». Мальований приходить і каже: «Я знайшов квартиру у Бритова (представника будівельної компанії, – ред.), давай оформим»… 18 тисяч доларів дала ця жінка, а 9 Коваленко додав своїх, щоб допомогти, бо він її дуже давно знає. Гроші ці він передавав Мальованому. Доніс він ці гроші, не доніс до «Сумбуду» невідомо. Це ми тепер будемо з’ясовувати… Оформили квартиру на Мальованого. Жінка ця поїхала за кордон. Коваленко цікавиться, що далі робити, чи буде повернення коштів йому, «чи надо оформлять на тебе чи на когось»… В неї там так складаються обставини… Каже: «Продавайте цю квартиру. Гроші – свою часть забирай собі, а решту віддай мені». У цьому контексті він (Коваленко, – ред.) каже Мальованому: «То з цієї квартирою діла не буде, то давай відіграєм назад всю цю здєлку», — розповів адвокат Кравченко.

«Мальований, на нашу думку, гроші від Коваленка взяв за цю квартиру. Туди він не доніс. І сказав Бритову (це моя така думка): «Я знаю Коваленка. У вас там проблеми є в суді. Я їх повирішую, давайте цю квартиру зачтем … Коваленко ні сном, ні духом. Він вважає, що цю квартиру він купив… Бритов тоді: «Я не понимаю, за що я дав квартиру, всі ж справи в судах»… Вони обговорюють, як цю квартиру перетворити у гроші, щоб Коваленко повернув свою частину і решту віддав замовниці. А ззовні зліпили таке враження, що це стосується судових справ, які приймалися півтора року тому», — додав Кравченко.

Щодо самого судді Коваленка, то він при обранні запобіжного заходу говорив мало, очевидно, довірившись своїм адвокатам. Він тільки запевнив, що не тікатиме, бо має в Україні сім’ю. «Буду всіма силами допомагати слідству», — сказав суддя.

Раніше, 5 листопада, Коваленко на зборах суддів попросив звільнити його з посади голови суду, заявивши, що проти нього здійснено провокацію спецслужб. «Дійсні мотиви та замовники мені поки що невідомі», — зазначив він.