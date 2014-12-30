Что дарить на Новый год 2015?

«Кто умеет дарить, тот умеет жить» — говорят французы. Перед тем, как сделать кому-то подарок, спросите себя: «Я дарю человеку то, что МНЕ нравится, или то, что ЕМУ ХОТЕЛОСЬ бы получить?» Не стоит полагаться лишь на свой вкус – учитывайте вкус и желания того, кому вы дарите (особенно это актуально для детских подарков).

Советы тем, кто желает в своем подарке отразить 2015 год — год Козы (Овцы): Красивые вещи с народными мотивами, свитера, стеганая одежда, безрукавки, носки, уютные тапки, мягкие и теплые пледы и одеяла станут прекрасным подарком для пожилых людей, которым будет приятна такая ласковая и теплая забота, ведь овечья шерсть не только приятная на ощупь, она еще и обладает целебными свойствами. Можно выбрать в качестве презентов изделия из дерева – поднос, коробка для рукоделия, рамки для фотографий, ложки и т.п. и всё это нужно упаковать в синюю или зеленую бумагу, подчеркнув цвет символа наступающего года.

Так как Коза по своей природе странник, кстати будут такие подарки на 2015 год, как туристические принадлежности, предметы для дачи, а также для пребывания на природе. Люди, любящие активный образ жизни, туризм и поездки, знают, что символ следующего года Коза — очень активное животное, постоянно находящееся в движении, и подарки, подразумевающие море эмоций, драйва, будут очень кстати. Можно приобрести туристическую путевку для родителей, бабушек и дедушек, молодым людям можно подарить билеты в аквапарк, дайвинг путешествие, оплатить занятия танцами, аэробикой или верховой ездой, подарить абонемент занятий в фитнес-центре или на скалодроме, на ледовом катке, в бассейне.

Коза кокетлива и изящна, очень красива и, конечно же, не равнодушна к прекрасному. Женщин можно порадовать эффектными, броскими украшениями, это могут быть изделия из золота, серебра, или качественная изысканная бижутерия. Можно подобрать серьги или кулон в виде стилизованных колокольчиков. Одобрит Коза и любые другие ювелирные изделия.

Тем, кто увлекается цветоводством, уместным новогодним подарком будет живое растение в горшке. Ведь согласно восточному календарю, стихией следующего года будет дерево.

Приготовить для всех дорогой подарок невозможно, тут на помощь придут сувениры с символикой Нового года 2015.

Если подарок содержит изображение овцы или козы, то он, несомненно, принесет в новом году удачу и везение его получателю. Самыми распространенными подарками в данном случае будут фигурки-сувениры в виде козы или овцы, картины, статуэтки, панно, одежда, игрушки, брелоки с изображением символа 2015 года.

Людям, рожденным в год Козы, прекрасно подойдут в подарок благовония, платки, шарфы, книги прочие творческие и артистические подарки. Кроме того, Коза и особенно Овца обожает ручную работу и домашние вещи, среди которых могут быть вышитые скатерти, вязаные вещи и прочие предметы.

Что дарить не следует. Суеверным людям на 2015 год, как впрочем и в любой другой, не стоит дарить ножи, часы, носовые платки и наборы с чертовой дюжиной предметов. Учтите, что подарок из кожи козы или овцы может разозлить символ года, причем неблагосклонность коснется и того, кто дарит такой неуместный подарок, и того, кому его преподнесли. Также не отождествляйте своих друзей с «козлами отпущения», потому что люди могут легко обидеться на вас.

Практичным людям подойдут практичные подарки: бытовая техника, одежда, предметы, создающие уют и комфорт. Людям романтического склада желательно выбрать что–то милое, оригинальное: украшения, необычные сувенирные вещички, большие мягкие игрушки, красивую чайную пару.

Человеку с «золотыми руками» никогда не помешает качественный инструмент, бизнесмену – новая записная книжка в кожаном переплете или дорогая перьевая ручка, меломану – диск с песнями любимого исполнителя. Если у кого–то из членов семьи есть хобби, это просто замечательно, потому что можно легко найти подходящий подарок.

Обеспеченным людям выбрать подарок всегда очень сложно, потому что все, что нужно, у них наверняка уже есть. Таким друзьям не принято дарить полезные вещи, желательно сделать ставку на эмоциональный смысл презента. В качестве подарка нужно преподнести что–то сувенирное, декоративное, оригинальное, но обязательно ценное. Это вовсе не означает, что за подарок придется выложить половину зарплаты, однако и экономить не стоит – пусть презент будет небольшим, но очень и очень качественным.

Если ваш друг обладает отличным чувством юмора, можно выбрать подарок со значением. Такие люди, как правило, редко обращают внимание на материальную ценность презента, зато всегда – на его смысловую нагрузку. Порадуйте юмориста бутылкой шампанского с его собственным портретом на этикетке, шкатулкой в хохломском стиле с эпизодом из «Звездных войн» на крышке, рулоном туалетной бумаги с крылатыми латинскими выражениями, кактусом необычной формы. Единственное, чего следует избегать, – откровенной пошлости, хотя некоторые оценят и ее.

Подарки на Новый год должны быть подарены от чистого сердца, и неважно, какого возраста человек, главное проявить внимание и подарить ему радостное и праздничное настроение. Букет из сладостей — отличное новогоднее решение. Основой может служить несколько еловых или обычных веточек. Они густо украшаются конфетами и маленькими сувенирчиками (брелок, помада, брошь и пр.). Изысканно смотрятся букеты, выполненные в одной цветовой гамме: серебристо-синий, розовый, алый.

Небо в алмазах:

Купите набор фосфоресцирующих в темноте звездочек и незаметно для близкого человека оклейте ими потолок над его кроватью. Можно выложить несколько известных созвездий, добавить планеты

Только вообразите, какой это будет сюрприз! К тому же каждый вечер, засыпая, он будет думать о вас!

Поздравление на бигборде:

Только представьте: она (или он) идет (едет) привычным маршрутом и вдруг видит огромный бигборд, адресованный только ей (ему)! Идеальный вариант поздравления для любимого человека или босса.

Живые бабочки:

По индейской легенде, бабочка передает желание человека небесам, и то непременно сбывается. Живое воздушное существо станет одним из ярких сюрпризов для того, кому оно адресовано! Только вообразите: человек открывает специальный конверт, а из него вылетает тропическое чудо, когда за окнами — снег!

Подарочная корзина:

Купите корзинку и «начините» ее кучей тематических полезностей. Например, сладкоежке – несколько коробочек чая, кофе, шоколадки, необычное печенье, чашку. Корзинка с предметами косметики (не декоративной) – отличная идея для тещи, мамы, начальницы. Сложите туда пену и соль для ванной, набор масел, шелковый халатик, мягкое полотенце.

Зеркальце:

В подарочную шкатулку, в бархатный мешочек положить красивое зеркало с деревянной ручкой, упаковать вместе с запиской: «На Новый Год мне хотелось сделать тебе самый красивый подарок, который только можно найти на земле. Я искал, искал, но ничего более красивого, чем ты сама, я так и не нашел».

Романтическая «фишка»:

Купите картину с изображением того места в городе, где вы впервые поцеловались или познакомились (или просто сфотографируйте эту местность, даже если это квартира вашего знакомого).

Идея для бедного студента:

У вас совсем нет денег на подарок? Возьмите обычную коробку, оклейте ее яркой бумагой, перевяжите лентой и подпишите: «Коробочка с поцелуями. Каждый раз, открывая ее, ты будешь получать мои поцелуи и объятия».

Порадовать малышей очень просто, если учесть некоторые нюансы.

Первое: детишки любят, чтобы всего было много, поэтому лучше купить не один большой подарок, а несколько маленьких. Второе: подарки всегда должны быть сюрпризами, поэтому напрямую спрашивать у ребенка, что он хочет, не нужно – пусть малыш напишет письмо Деду Морозу. Третье: если подарков несколько, не стоит дарить все сразу, лучше растянуть это на весь день, тогда детская радость будет долгой и бурной. Четвертое: постарайтесь не покупать слишком дорогих подарков – малыш, скорее всего, быстро разберет их на части. Лучше выбрать что–то, что не жалко подвергнуть «экзекуции» во имя того, чтобы ребенок постигал суть вещей.

Себе, любимой:

В предновогодней суете и поисках сюрпризов для родных и друзей вы почему-то несправедливо забыли о себе. И зря. Отправляйтесь в сказку!

Розовые пляжи Мадагаскара, освещенные бликами закатного солнца… Не отчаивайтесь, что вы пока еще не там: капля парфюма Sunset от Наоми Кэмпбелл — и ваши волосы уже ласкает легкий бриз, и рядом с любимым вы провожаете еще один день, еще один год — чтобы встретить новый…

Это лучше НЕ дарить на Новый год!

Согласно народным поверьям, не дарите на Новый год острые предметы (лезвия, ножи, ножницы), так как они несут в дом негатив. Как думают в Китае, нельзя дарить часы, чтобы они не начали отсчитывать год смерти. Не следует дарить супругам книгу, чтобы не навлечь измен. Подаренная посуда, пустые мужские и женские кошельки приведут к безденежью. Жемчуг в подарок – это море слёз, болезней и потерь, поэтому его не нужно дарить, как и любые медицинские приборы, чтобы не заболеть. Приметы также не советуют дарить на Новый год близким и родным деньги, так как можно лишиться собственного состояния. На зеркала наложено табу, как на мистические предметы, которые могут привлекать в дом странные явления.

Мужчины не любят, когда им дарят: носовые платки, лосьон или одеколон после бритья с резким запахом, запонки, цветы, галстук, нижнее белье или носки. Женщины не любят, когда им дарят: дешевые духи, мыло, помаду, кофты с дикими размерами, чашки, сковородки, колготы и бижутерию.