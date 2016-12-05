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ЧП в Сумах: вовремя среагировали (фото)

Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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20 января в 10:23 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании маршрутного автобуса по ул. Ковпака в г. Сумы. О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, возгорание началось в задней части транспортного средства, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство. К счастью, водитель маршрутного такси вовремя покинул горящий автомобиль. На момент возгорания в маршрутке пассажиров не было.
По прибытию спасателей транспортное средство был полностью охвачено огнем. В 10:37 пожар был локализован, в 10:50 — полностью ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожено маршрутный автобус.
Погибшие и пострадавшие в результате пожара отсутствуют.
Причина пожара устанавливается, — сообщает пресс-служба МинЧС Украины в Сумской области.

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