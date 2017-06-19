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ЧП в Шостке: подробности от прокуратуры

Сегодня, 14:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
ЧП в Шостке: подробности от прокуратуры

Хотели призвать к ответу авторитета, а в результате один погиб, трое получили травмы. Сегодня один из пострадавших в той драке находится в Шосткинской ЦРБ, еще один – в медчасти исправительного учреждения, еще двое изолированы в дисциплинарный изолятор. Начато уголовное производство по нескольким статьям и назначено служебное расследование. Таков итог вчерашнего ЧП в одной из исправительных колоний Сумской области — Шосткинской исправительной колонии среднего уровня безопасности для лиц осужденных впервые.
22 июня в Шосткинской исправительной колонии произошла массовая драка, в результате которой от полученных травм до приезда скорой погиб один из осужденных – 41-летний житель Сумщины из Белополья, который был осужден в 2005 году за убийство. Он должен был освободиться в конце этого года.
Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей ВАКУЛА, первоначально было начато уголовное производство по ч.1 ст. 115, которое переквалифицировали на ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть потерпевшего).
«Начато проведение проверки полноты выполнения обязанностей администрацией исправительного учреждения для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Сегодня назначено служебное расследование Северно-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации Минюста (то подразделение, которое управляет учреждениями Сумщины вместо управления Государственной пенитенциарной службы, которое ликвидировано в январе).
Так как там были действия, которые связаны с препятствованием сотрудникам исправительного учреждения выполнения обязанностей, связанных с прекращением этой заварушки, вчера Шосткинской местной прокуратурой начаты уголовные производства по ч.2 с. 343 и ч.1 ст. 345 (препятствование выполнению обязанностей сотрудникам правоохранительного органа и угроза в адрес сотрудника правоохранительных органов), — сообщил он.
Заварушка случилась ночью, с 3 до 4. Если коротко, то события развивались приблизительно так: четверо осужденных лишили призвать к ответу еще одного – авторитетного товарища, который имел возможность что-то как-то распределять, но как показалось группе товарищей не совсем справедливо. Они его оскорбили и побили, а затем где-то там забаррикадировались при помощи мебели и кроватей. Авторитетный товарищ такого хамства не потерпел и крикнул клич да так «громко», что на помощь подоспели из другого общежития. Малочисленных сотрудников учреждения, которые хотели разобраться в ситуации, в жилое помещение не попали – им закрыли вход. Спустя какое-то время вооруженные только дубинками трое, а потом еще двое сотрудников все же попали на место ЧП. Осужденные их предупредили: «Не лезьте! И вам перепадет!». В заварушке принимали участие до 50 осужденных, так что сотрудники учреждения, видимо, решили не геройствовать. Администрация огласила сбор группы быстрого реагирования, но ЧП так же быстро закончилось, как и началось. «Одного из осужденных, роль которого в первоначальном избиении была минимальной отпустили, он сам ушел. Одного вывели на плац в медчасть, еще двух, в том числе и того, кто умер, на плац вынесли на покрывалах и передали администрации. Так был прекращен конфликт», — рассказал Сергей Вакула. По его словам, на тот момент в учреждение прибыло его руководство и озвучило информацию о том, что может быть вызван спецназ или Нацгвардия.

фото из архива Шостка инфо

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