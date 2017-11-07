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«Чорний ринок» донорів крові – чи є він на Сумщині?

Сегодня, 13:52 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
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«Чорний ринок» донорів крові – чи є він на Сумщині?

Ганебне для суспільства явище «чорного донорства», на жаль, широко розповсюджене в Україні.

Скрізь, окрім міста Суми, родичі хворих, що потребують переливання, опиняються в ситуації, коли шукати донорів їм приходиться самостійно. Причому донор може не підійти за показниками здоров’я, і у призначений день потрібно привести на станцію крові 2-3 донорів. Добре, коли людина лікується у рідному місті, має купу знайомих і друзів, серед яких знайдуться охочі здати кров безкоштовно. А якщо таких немає? Або переливання потрібні мало не щодня, і коло знайомих з потрібними показниками крові вичерпалося за кілька днів, і наступного разу здати кров вони зможуть лише через два місяці?

Тоді на сцену і виходять так звані «чорні донори». Часто їх телефони можна отримати на самій станції переливання крові або через оголошення в Інтернеті. В залежності від розміру населеного пункту та рідкісності групи крові послуги чорного донора можуть сягати від 200 до 1000 грн. Разом з вартістю обстеження це виливається у чималі суми – особливо коли хворий потребує багатьох переливань. І це – якщо державний заклад служби крові забезпечений всім необхідним для забору, виготовлення та транспортування препаратів крові за рахунок бюджету. Але це – не найстрашніше.

Небезпеки чорного донорства

Майбутні донори обстежуються у комунальних або приватних закладах, де досі зберігаються застарілі стандарти. Аналізи виконуються вручну або на морально застарілому обладнанні, де не виключений людський фактор. Тому їх результати можуть бути далекими від дійсності, і, на жаль, непоодинокими є випадки подальшого інфікування хворих через донорську кров. Також лікарі здебільшого не цікавляться дотриманням донорської дієти та станом здоров’я донора. Результатом є переливання хворому потенційно небезпечних препаратів крові, які можуть погіршити стан його здоров’я.

«Ціна за одного донора – до 1200 гривень, а сетів немає»

Щоб дізнатися, як отримують препарати крові жителі других регіонів, ми звернулися до голови Житомирського Фонду допомоги онкохворим дітям «Разом до життя» Людмили Свободи:

- У нас проблема чорного донорства існує роками. Один донор коштує до 1200 гривень, і платять ці гроші пацієнти або їх рідні. Коли мова йде про дітей, дитяча лікарня надає сети для препаратів крові, коагулянти, фізрозчин (на це виділяються бюджетні кошти), батьки самостійно шукають і оплачують донора, а станція переливання лише здійснює забір крові. Дорослим значно складніше – для них бюджетних сетів немає, тому навіть якщо вони знайдуть донора, препарат крові вони отримати не можуть. Доводиться їздити до Києва, купувати потрібні препарати крові там і доставляти їх в лікувальний заклад. Це потребує нереальних коштів. Недавно розмовляла зі знайомою – вона лише за перші два місяці лікування витратила 113 тисяч гривень тільки на препарати крові – а дорога до Києва і назад теж не безкоштовна.

Щасливе виключення: Суми – не «чорні»

- Для сумчан необхідності в таких витратах і експедиціях немає, — говорить голова громадської організації «Батьки онкохворих дітей» Оксана Смольнікова. — Наш регіон суттєво відрізняється від інших областей України тим, що організація донорства, обстеження донорів і доставка препаратів крові в лікувальні заклади здійснюються організовано центром служби крові. Батьки та родичі пацієнтів у цьому участі не беруть. Це значно полегшує процес організації лікування дітей з боку батьків. Кров доставлять у будь-який момент, коли це потрібно. Коли діти перебувають на лікуванні тут, батьки не відчувають цієї проблеми взагалі. Але коли є необхідність у лікуванні, наприклад, у Києві – все змінюється. Ось і недавно до мене телефонували батьки хворого хлопчика, який зараз проходить лікування в Києві, – запитували, як відбувається процес пошуку донорів у столиці. Дитині потрібно переливання, але організувати все повинні батьки — медичний заклад лише здійснює забір крові.

Як боротися з чорним донорством на Сумщині?

Сумському обласному центру служби крові вдалося повністю ліквідувати чорний ринок донорів у Сумах і Сумському районі, замінивши його можливістю у будь-який час отримати потрібні препарати крові високої якості, у тому числі – і безкоштовно, за рахунок організованих благодійних донорських акцій або за кошти, що виділяються медичним закладам на відповідні препарати.

Однак у ряді районів, де функціонують відділення трансфузіології при ЦРЛ, подібні ситуації виключити неможливо. Жителі просто не знають, що якісні і безпечні препарати крові можна замовити в Сумах. Співробітники СОЦСК самі підберуть донорів потрібної групи. А щоб здешевити препарати чи отримати їх безкоштовно, можна на безоплатній основі здати плазму. Причому це можуть робити всі бажаючі незалежно від їх групи крові — важливо лише правильно підготуватися до донорства. Первинне і всі наступні обстеження донорів відбувається безпосередньо в центрі крові, аналізи виконуються на найсучаснішому обладнанні, яке виключає будь-які помилки і гарантує найвищий рівень безпеки для реципієнтів.

Щоб отримати якісне обстеження, а також аби реципієнти отримували безпечні компоненти крові, на сьогодні не обов’язково їхати до Сум. Центри служби крові відкриваються у ключових точках області. Вони вже працюють у Шостці та Ромнах, незабаром планується початок їх роботи у Конотопі та Охтирці. У цих центрах служби крові, обладнаних за найвищими стандартами, впровадженими у СОЦСК, донори зможуть пройти обстеження та здати плазму, за рахунок якої хворий отримає потрібні йому препарати високого рівня якості та безпеки. Сподіваємося, що це допоможе подолати ринок чорного донорства в межах області і забути про це ганебне для нашого суспільства явище.

На сьогодні здати компоненти крові можна у Сумах – за адресою пров.Громадянський, 2, у Шостці – вул.Знаменська, 6, та у Ромнах — бульвар Московський, 27/1. Телефон гарячої лінії – 050 307 80 94.

За матеріалами СОЦСК

ІД

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