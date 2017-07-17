Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.07 Пятница

Чмырю вручили подозрение

Сегодня, 11:33 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Выборы, Закон, Политика Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Чмырю вручили подозрение

По информации прокуратуры, экс-чиновник Януковича экс-губернатор Сумщины Юрий Чмырь подделывал документы, а его 20-летняя дочь – уже миллионерша. Об этом пишет Сегодня.
В Сумах областная прокуратура выдвинула экс-заместителю главы Администрации президента Юрию Чмырю подозрение в сокрытии паспорта, подделке документов и декларировании недостоверных данных. По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, в 2014 году Чмырь заявил о потере паспорта, после чего ему сделали новый. При этом старый паспорт он «использовал для совершения юридически значимых нотариальных действий». Кроме того, как пишет Сарган, чиновник не указал свою дочь как члена семьи и не задекларировал ее имущество. Установлено, что 20-летняя безработная дочь Чмыря имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн. Пресс-секретарь главы ГПУ добавила, что Чмыря подозревают в причастности к организации силового разгона активистов Евромайдана в 2014 г. На должность заместителя главы аппарата президента по гуманитарным вопросам Виктор Янукович назначил Чмыря в декабре 2013 г. До этого Чмырь возглавлял Сумскую областную госадминистрацию.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Бурная деятельность Верховной Рады перед каникулами
Бурная деятельность Верховной Рады перед каникулами
Сегодня, 15:18 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 15:18 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Выборы, Городские новости, Закон, Общество, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 9 Комментариев 0
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
Сегодня, 13:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Город, ЖКХ, Закон, Экономика Регион: Сумы Просмотров 127 Комментариев 0
Уголовные производства: НАБУ проверяет декларации чиновников
Уголовные производства: НАБУ проверяет декларации чиновников
Вчера, 14:13 Новость
Панорама Панорама Вчера, 14:13 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Выборы, Закон Регионы: Мир, Украина Просмотров 122 Комментариев 0
Верховная Рада ушла на каникулы: что обещали и не сделали (инфографика) 3 фото
Верховная Рада ушла на каникулы: что обещали и не сделали (инфографика)
Вчера, 10:02 Новость
Панорама Панорама Вчера, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Закон, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 110 Комментариев 0
Министр юстиции в Сумах открыл правовой колл-центр
Министр юстиции в Сумах открыл правовой колл-центр
17.07.2017, 14:01 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 14:01 Категория: Новость Рубрики: Закон, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 226 Комментариев 0
Бизнесменов разводят именем Клочко
Бизнесменов разводят именем Клочко
17.07.2017, 10:07 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Закон, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 0
На Сумщине обновили карту объединенных территориальных громад (видео)
На Сумщине обновили карту объединенных территориальных громад (видео)
10.07.2017, 13:12 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 221 Комментариев 0
В сумской мэрии обыски
В сумской мэрии обыски
06.07.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы Просмотров 224 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Афган САЛМАНОВ: «Сумщина в этом году будет со своим сахаром»
19.07.2017, 17:11
admin adminych admin adminych 19.07.2017, 17:11 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 429 Комментариев 0
Это было круто: ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыло в Сумах новый завод
19.07.2017, 15:05
admin adminych admin adminych 19.07.2017, 15:05 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 218 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 173 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу патрульной полиции в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Ванна или душевая кабина: что выбрать
Сегодня, 16:40
admin adminych admin adminych Сегодня, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 1 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
Вчера, 12:21
admin adminych admin adminych Вчера, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Каламутность і прозорість води
17.07.2017, 17:04
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 17:04 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Особенности печати баннеров для наружной и внутренней рекламы
17.07.2017, 13:13
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 13:13 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
последние комментарии
расписание_троллейбусов к материалу
Остановок в Сумах станет больше
Узнать время приезда ближайшего троллейбуса теперь можно всего в 1 клик - просто введите свою остановку на сайте http://rozklad.sumy.space Подсказчик времени ...
Вчера, 18:36
Прохожанин к материалу
В Сумах тариф на тепло повышают и жителей слушать не хотят
Ничего в нашей жизни в городе не меняется. Только тарифы. На проезд, на воду, на тепло... Сдали в аренду ...
Вчера, 04:29
Виктория123 к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Наша Анекс Классик отлично подходит как для лета, так и для зимы.
18.07.2017, 16:01
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII