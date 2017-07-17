Чмырю вручили подозрение

По информации прокуратуры, экс-чиновник Януковича экс-губернатор Сумщины Юрий Чмырь подделывал документы, а его 20-летняя дочь – уже миллионерша. Об этом пишет Сегодня.

В Сумах областная прокуратура выдвинула экс-заместителю главы Администрации президента Юрию Чмырю подозрение в сокрытии паспорта, подделке документов и декларировании недостоверных данных. По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, в 2014 году Чмырь заявил о потере паспорта, после чего ему сделали новый. При этом старый паспорт он «использовал для совершения юридически значимых нотариальных действий». Кроме того, как пишет Сарган, чиновник не указал свою дочь как члена семьи и не задекларировал ее имущество. Установлено, что 20-летняя безработная дочь Чмыря имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн. Пресс-секретарь главы ГПУ добавила, что Чмыря подозревают в причастности к организации силового разгона активистов Евромайдана в 2014 г. На должность заместителя главы аппарата президента по гуманитарным вопросам Виктор Янукович назначил Чмыря в декабре 2013 г. До этого Чмырь возглавлял Сумскую областную госадминистрацию.