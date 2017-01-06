Чмыря заподозрили в силовом разгоне Евромайдана

ГПУ заподозрила экс-заместителя главы АП в силовом разгоне евромайдана. Следствие установило, что Юрий Чмырь участвовал в организации разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года. Генпрокуратура располагает данными о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников евромайдана. Об этом сообщает Тиждень со ссылкой на «Украинские Новости» «Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 участвовал бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам», — говорится в постановлении Печерского суда.

Суд дал доступ следователем ГПУ к информации о разговорах по мобильному телефону экс-чиновника за период с 20 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года.

Другим постановлением суд дал доступ к информации из телефонов других сотрудников Администрации президента Януковича за период с 1 ноября 2013 по 1 ноября 2016 года. В постановлении указано, что прокуратура выясняет место пребывания и контакты бывших сотрудников АП.

Как известно, Янукович назначил Чмыря заместителем главы Администрации президента в разгар Майдана в декабре 2013 года, сделав его куратором медиаполитику.

Тогда журналист Мустафа Найем сообщал, что 18-19 февраля, в момент обострения событий на Майдане, Юрий Чмырь приходил на прием к Януковичу.