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Чиновничий креатив в Сумах

Сегодня, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Чиновничий креатив в Сумах

Полиция подозревает директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета в сговоре с руководителем ООО «Научно-производственное предприятие« Проминвестбуд »для фиктивного выполнения соглашения об изготовлении техпаспортов стоимостью 1,39 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, куда следователь обратился в рамках уголовного производства №42017201010000081 от 22.03.2017р.
В сентябре 2016 Департамент инфраструктуры объявил о проведении тендера на закупку услуг по проведению технической инвентаризации и изготовление техпаспортов на многоквартирные дома в Сумах. Ожидаемая стоимость составила 1,5 млн грн.
По результатам тендера победителем было признано ООО НПП «Проминвестбуд», предложение которого составила 1,39 млн грн.
Перечень работ предусматривал изготовление техпаспортов в трех экземплярах, обследование основных конструктивных элементов зданий, системы отопления и вентиляции водопроводно-канализационного, газового оборудования и прочее.
Работы нужно было выполнить до конца года.
Из материалов судебного дела известно, что о незаконном использовании средств местного бюджета прокуратуру сообщило СБУ.
Позже следствие установило, что НПП «Проминвестбуд» по предварительному сговору с директором департамента инфраструктуры горсовета, для победы в торгах подали предложение, которое было дешевле экономически обоснованной. Это объясняется тем, что победитель не собирался работы техпаспорта, а планировал воспользоваться связями директора Департамента и скопировать уже имеющиеся в Департаменте обеспечения ресурсных платежей документы, которые были переданы из архива КП «Сумское городское БТИ» в 2014 году.
Следствие выяснило, что НПП «Проминвестбуд», как и планировало, сделало техпаспорта на основании фотокопий изготовленных из архивных дел, которые хранились в Сумском БТИ. Таким образом, вместо новых документов были предоставлены изготовлены в 60-80 годах техпаспорта, не отражали действительное техническое и физическое состояние зданий.
Департамент проверку работ НПП «Проминвестбуд» не проводил, в декабре его директор и руководитель фирмы подписали акты приемки работ, после этого на счет частников было перечислено 1390000 грн. При этом, утверждают следователи, Департамент не получил 50 техпаспортов из-за отсутствия архивных данных на часть домов, а новые работы не проводились.
Допрошены директор и инженер КП «Сумское городское БТИ» сообщили, что на основании обращения Департамента инфраструктуры проверили два техпаспорта и обнаружили ей несоответствие реалиям. Они также заверили, что за три месяца было нереально сделать указанную в договоре техпаспорта 343 домов.
В суде следователь ходатайствовал о доступе к счетам «НПП« Проминвестбуд »в« Индустриалбанка »и« ПриватБанка ». Суд это ходатайство удовлетворил.
Департамент инфраструктуры Сумского горсовета возглавляет Григорий Яременко.
НПП «Проминвестбуд» возглавляет Александр Солодовник, он вместе с Дмитрием Ткачевым являются учредителями фирмы.

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