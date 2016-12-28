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Черный дым: как в Сумах загорелся элитный спортклуб

Сегодня, 19:06 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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Черный дым: как в Сумах загорелся элитный спортклуб

Ну и начало года! Что ни неделя, то ЧП. В Сумах 12 января загорелся элитный спортивный клуб «B-tone» по ул. Заливная, 15, в котором расположены несколько современных тренажерных залов. Возгорание на крыше двухэтажного здания примерно в 9:40 заметил охранник автостоянки. Посетителей и персонал спортклуба – всего до 20 человек – успели вовремя эвакуировать. На месте пожара работали сотрудники ГСЧС, медики, полицейские. Первым делом они проверили, не остались ли в клубе люди. Густой дым от пожара распространился в сторону многоэтажных жилых домов и расположенной рядом с клубом школы №29. Из учебного заведения эвакуировали больше тысячи учеников и учителей и отменили занятия во вторую смену. Некоторые родители, увидев дым, сразу пошли в школу за детьми, а некоторые потом возмущались в соцсетях, что детей отпускали только вместе с пришедшими за ними родителями, а оставшиеся были вынуждены дышать этой гарью. «И этим людям мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, — детей», — возмутился один из родителей действиями педагогов.
Как сообщает Служба спасения, сообщение о пожаре поступило в 09:58. Осложняли тушение конструктивные особенности здания — по горящим конструкциями и утеплителю огонь распространился на значительную площадь, образовалось сильное задымление. Для работы в очаге пожара спасатели создали три звена газодымозащитной службы, работающих в аппаратах для защиты органов дыхания. Ликвидация возгорания проводилась как изнутри здания, так и снаружи с помощью автолестницы.
В 11:56 удалось локализовать пожар на площади 1200 кв. м, а в 18:00 — ликвидировать. Всего на месте работали 32 человека личного состава, семь единиц автотехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства выясняются.
По данным полиции, предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Свидетели рассказывали, что загорелась наружная стена и у них возникло ощущение, что кто-то что-то поджег. Как только стало известно о пожаре, народная молва заявила о происках конкурентов. О выводах экспертов станет известно позже.
Между тем на сайте клуба уже появилась информация о том, что тренажерный зал не пострадал и в ближайшее время его работа будет возобновлена

Спорт-клуб «B-tone» открылся в Сумах в мае 2016 г. На открытии присутствовал Василий ВИРАСТЮК. В спортклубе оборудован тренажерный и бойцовский залы, бар, сауны, зона массажа

Фото МинЧС
Опасная работа. Спасатели тушили пожар почти 8 часов

Ирина Власова, «Панорама» №4

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