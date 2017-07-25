В пятницу, 28 июля, в областном центре временно обесточат некоторые улицы, сообщает сайт Сумского городского совета со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго». Отключение связанные с ремонтными работами на воздушной линии.
В связи с этим, с 8:00 до 16:00, без света останутся ул. 1-я Севастопольская (дома №№ 1-51, 2-58), ул. 2-я Севастопольская (дома №№ 15, 2-24), ул. Пушкаревская (дома №№ 1-13, 2-18) и ул. Липнянська (дома №№ 1-11, 2-20).
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения.
Телефоны для справок: 0-800-300-247.
Черная пятница: где в Сумах не будет света
В пятницу, 28 июля, в областном центре временно обесточат некоторые улицы, сообщает сайт Сумского городского совета со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго». Отключение связанные с ремонтными работами на воздушной линии.
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