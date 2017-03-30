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Через Сумы пойдет ночной скорый поезд

Сегодня, 12:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Через Сумы пойдет ночной скорый поезд

С 4 июня через день начнет курсировать поезд №261/262 Харьков-Бердянск с группой беспересадочных вагонов Сумы-Бердянск и Кременчуг-Бердянск. Из Харькова поезд будет отправляться по четным датам в 22:14 и прибывать на конечную остановку в 7:30. На пути следования в Бердянск поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Запорожье и Верхний Токмак, — сообщает Дозор Харьков.
В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным датам в 9:05 и прибывать в Харьков в 19:14.
В составе поезда 16 плацкартных и купейных вагонов. В среднем, это 700 мест в одну сторону.
Группа беспересадочных вагонов Сумы-Бердянск будет отправляться из Сум в 16:51 и прибывать в Бердянск в 7:30. Обратно будет отправляться в 09:05 и прибывать в Сумы в 00:12.
Группа беспересадочных вагонов Кременчуг-Бердянск будет отправляться в Бердянск в 15:16 и прибывать на конечную остановку в 7:30. Обратно будет отправляться 09:05 и прибывать в Кременчуг в 01:53

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