3 и 5 июня через Сумы пойдет дополнительный поезд №796/795 «Киев – Сумы». Этот поезд стал одним из восьми дополнительных, назначенных «Укрзализныця» к празднику Троицы. По данным пресс-службы ведомства,
поезда будут курсировать на популярных направлениях, в частности на запад и на юг страны. Билеты на эти дополнительные поезда в продаже на сайте Укрзализныци и в железнодорожных кассах.
Через Сумы пойдет еще один поезд
3 и 5 июня через Сумы пойдет дополнительный поезд №796/795 «Киев – Сумы». Этот поезд стал одним из восьми дополнительных, назначенных «Укрзализныця» к празднику Троицы. По данным пресс-службы ведомства,
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