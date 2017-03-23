Панорама / сумы / новости / события / комментарии
29.05 Понедельник

Через Сумы пойдет еще один поезд

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Через Сумы пойдет еще один поезд

3 и 5 июня через Сумы пойдет дополнительный поезд №796/795 «Киев – Сумы». Этот поезд стал одним из восьми дополнительных, назначенных «Укрзализныця» к празднику Троицы. По данным пресс-службы ведомства,
поезда будут курсировать на популярных направлениях, в частности на запад и на юг страны. Билеты на эти дополнительные поезда в продаже на сайте Укрзализныци и в железнодорожных кассах.

Напечатать Письмо автору Просмотров 507 Комментариев 0

читайте также
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт) 5 фото
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт)
23.03.2017, 14:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.03.2017, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 163 Комментариев 0
На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото) 5 фото
На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото)
23.03.2017, 12:31 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 23.03.2017, 12:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 308 Комментариев 0
Жесткая посадка в Сумах
Жесткая посадка в Сумах
23.03.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 807 Комментариев 0
Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото) 5 фото
Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото)
22.03.2017, 13:24 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.03.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 292 Комментариев 0
Проезд в Сумах подорожает с 1 апреля
Проезд в Сумах подорожает с 1 апреля
22.03.2017, 08:09 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 08:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 916 Комментариев 0
В Сумах солнечные дети отпраздновали свой день (фото) 8 фото
В Сумах солнечные дети отпраздновали свой день (фото)
21.03.2017, 13:13 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 21.03.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 220 Комментариев 0
В Сумах на выходных можно посетить сельхозярмарку
В Сумах на выходных можно посетить сельхозярмарку
21.03.2017, 12:23 Новость
Панорама Панорама 21.03.2017, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 393 Комментариев 0
Цивилизация в Сумах – понятие условное (фотофакт) 3 фото
Цивилизация в Сумах – понятие условное (фотофакт)
21.03.2017, 10:03 Новость
Панорама Панорама 21.03.2017, 10:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 350 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 701 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 85 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 573 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 202 Комментариев 0
последние комментарии
proizvoditel к материалу
Очищение крови ― путь к омоложению
Омолодиться можно и нужно с помощью энергии пчелы: http://contragent.kh.ua/index.php/2-uncategorised/123-nastojka-lichinok-voskovoj-moli
Вчера, 15:44
proizvoditel к материалу
Сравнение фильтров очистки воды: механические, электромагнитные и сорбент фильтры
Фильтр сетчатый дренажный жидкостной СДЖ-100: http://nefteprom.com.ua/catalog/neftebaza/sdg-detail
Вчера, 15:42
proizvoditel к материалу
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
Хорошая статья! Очень надежные выключатели серии ВА: ВА59-35-340010 http://contragent.com.ua/produktsiya/rele/item/vyklyuchatel-avtomaticheskij-va59-35-340010
Вчера, 15:35
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII