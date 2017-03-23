Через Сумы пойдет еще один поезд

3 и 5 июня через Сумы пойдет дополнительный поезд №796/795 «Киев – Сумы». Этот поезд стал одним из восьми дополнительных, назначенных «Укрзализныця» к празднику Троицы. По данным пресс-службы ведомства,

поезда будут курсировать на популярных направлениях, в частности на запад и на юг страны. Билеты на эти дополнительные поезда в продаже на сайте Укрзализныци и в железнодорожных кассах.