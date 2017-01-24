Чемпионат спасателей по рукопашному бою в Сумах: призеры определены (фото)

22 марта в Сумах на базе легкоатлетического манежа Сумского государственного университета прошли соревнования в рамках Чемпионата Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по рукопашному бою. В них принимали участие около 70 спортсменов из 13 команд, среди которых 10 представляли областные управления, 2 — учебные заведения системы Службы, а еще одна — Межрегиональный центр быстрого реагирования (г.Ромны).

В весовой категории до 65 кг третье место занял Дмитрий Чередниченко (Житомирская обл.), второе -Максим Ашур (Черкасский институт пожарной безопасности), первое Денис Чечета (Национальный университет гражданской защиты Украины).

В весовой категории до 70 кг третье место занял Андрей Зелинский (Кировоградская обл.), Второе — Владислав Гела (Национальный университет гражданской защиты Украины), первое-Андрей Зарецкий (Сумская обл.).

В весовой категории до 75 кг третье место занял Денис Проторський (Харьковская обл.), Второе — Владислав Кудрявый (Национальный университет гражданской защиты Украины), первое -Владимир Романенко (Национальный университет гражданской защиты Украины).

В весовой категории до 80 кг третье место занял Ярослав Гавриленко (Черкасский институт пожарной безопасности), второе -Виталий Кируцак (Межрегиональный центр быстрого реагирования (г.. Ромны)), первое -Дмитрий Ольховский (Национальный университет гражданской защиты Украины).

В весовой категории до 90 кг третье место занял Александр Коваленко (Черкасская обл.), Второе -Владислав Бабич (Сумская обл.), Первое-Николай Гунько (Национальный университет гражданской защиты Украины).

В весовой категории свыше 90 кг третье место занял Артем Горбатенко (Черкасский институт пожарной безопасности), второе -Сергей Вишницкий (Кировоградская обл.), Первое -Роман Манаков (Харьковская обл.). Все победители соревнований получили почетные медали и грамоты.

По итогам Чемпионата были определены также команды-победители. «Бронзу» получила Сумская область, «серебро» досталось Черкасском института пожарной безопасности, а абсолютным чемпионом стал Харьковский Национальный университет гражданской защиты Украины, — сообщает ГСЧС Украины в Сумской области