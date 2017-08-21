Чем живет филармония в Сумах: история и современность

«Хотим музыки!». Так сказала журналисту одна читательница «Панорамы» и слушательница филармонии

Вы не размышляйте много, вы просто придите в наш зал — сказала одна из музыкантов (рояль, сопрано). Ну что еще сказать — великолепная девушка, которой многое дано. Не узнали? Ну и не надо!

Немного истории

Сумская областная филармония начала свою работу в апреле 1939 года. Ее творческий коллектив насчитывал тогда до 30 человек — вокальный квартет, филармонические и эстрадные группы и даже эстрадно-пиротехническая группа. Когда началась война, в Сумы прибыл эвакуированный ансамбль песни и пляски Киевского Дома Красной Армии, в который временно влились работники Сумской филармонии и театра. Из их состава сформировалась бригада для обслуживания прифронтовых военных частей. Но уже в сентябре работники филармонии были эвакуированы в Киргизию.

Возобновила свою работу областная филармония лишь три года спустя, в 1944 году — ее состав насчитывал тогда порядка двадцати человек. Послевоенное время требовало «зрелищ» — и в состав филармонии вошли хоровая капелла, а затем и симфонический оркестр, который просуществовал до 1955 года. Но существование оркестра требовало больших денег и в итоге оркестр был расформирован. Были попытки возродить его в 70-х голах, но они не увенчались успехом. Были в составе филармонии и вокально-хореографический ансамбль (1978-83 гг.) и струнный квартет (1964-78 гг.). Самые ужасные времена для культуры в целом и областной филармонии в частности были в 90-х годах, когда сумчанам было не до искусства и работники филармонии, чтобы как-то выжить, занимались всем, чем угодно, только не музыкой.

Мой адрес — Петропавловская,63

Интересна и история здания, в котором располагается областная филармония. Это бывший дом Общественного собрания, построенный в 90-х годах 19 столетия на земельном участке, подаренном городу уездным предводителем дворянства Кондратьевым (ведущим свой род от основателя города Герасима Кондратьева). Строение двухэтажное. На крыше расположены три небольших четырехгранных купола, заканчивающихся шпилями. Они очень похожи на на старый купол альтанки. На втором этаже расположены три балкона — центральный расположен над главным входом, а два других — симетрично с фасада. Увы, имя архитектора, спроектировавшего здание, история не сохранила.

Общественное собрание представляло собой аналог модных в то время английских клубов. На втором этаже были карточные залы, на первом этаже располагался шикарный ресторан, в фойе — музыкальный салон, а зрительный зал Общественного собрания, благодаря удивительной акустике, входил в пятерку лучших в дореволюционной России. Здесь выступали Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Леонид Собинов, гастролировала Миланская опера. После 1914 года, когда город захлестнула мода на кинематограф, открылся кинотеатр «Люкс», проработавший до 1917 года. После революции в здании Общественного собрания находилось до десятка различных организаций, а на момент вселения туда филармонии это был Дворец культуры «Металлист». Сцена областной филармонии повидала многих знаменитых артистов — здесь выступал скрипач Давид Ойстрах, певица Оксана Петрусенко. Из более позднего времени на сцене филармонии давали концерты София РОТАРУ со своим ВИА «Червона Рута», белорусский ансамбль «Сябры», «Веселые ребята», в которых тогда солировал Алесей ГЛЫЗИН, Павел ЗИБРОВ, Андрей ДАНИЛКО, Анатолий ПАЛАМАРЕНКО и множество других артистов.

Время нынешнее

О Сумской филармонии будем говорить со слов ее теперешнего директора, Александра ДАНИЛЕНКО. В филармонии работает давно… не помнит, с какого года. Был начальником службы оборудования, это звуковое обеспечение всех концертов. Тогда еще на балансе филармонии состоял органный зал, который размещался в Троицком соборе. В 1989 году состоялось торжественное открытие органного зала. А потом начались проблемы. Тогда церковная община выступила однозначно против того, чтобы инструмент находился в помещении храма — в общем, пришлось уходить. Община была против органа/ В общем-то, орган больше присущ католической традиции, мы людей понимаем. Но так агрессивно — зачем?

Худа без добра не бывает

Надо было куда-то деваться. Орган создавали практически новый. Изменился не только орган — изменилась акустика зала. Приехали чехи из той самой фирмы, которая выпустила наш орган, стали думать-гадать, как «вписать» инструмет в новый зал. Но в ходе событий я настолько близко познакомился с органом, что получил квалификацию настройщика! Они сумели передать нам свою квалификацию,свое чувство музыки. Но эта работа еще подразумевает и ответственность за зал, за то, что и как будет звучать. Очень много проблем таких, которые не связаны с музыкой прямо, но тем не менее присутствуют, и это все нужно решать.

Перемены

Орган пришлось сделать более узким — таковы условия нового зала. Но звучание не ухудшилось, хотя все эти трубы пришлось монтировать по-новому. Более того, под монтаж органа был полностью реконструирован зал филармонии. Сцену пришлось значительно опустить, много чего переделать. А на акустические качества зала влияет даже покрытие пола: паркет — одно дело, а каменные плиты, как теперь, намного лучше. Но директор говорит от себя лично, что сцена получилась «не очень». Почему? Да невозможно разместить там нормальный симфонический оркестр или запустить туда же танцевальный коллектив. Места мало! А с акустикой есть собственные секреты. Когда нужно звук гасить, расстилаем ковры. Если наоборот, нужно мощное звучание — убираем ковры и оставляем дикий камень. На акустические свойства зала это влияет очень. Вообще, уровень сцены пришлось понизить более чем на метр. Получился совсем другой зал, с другой акустикой, другими свойствами. Но количество мест для почтеннейшей публики было сбережено — это показательно.

Есть что показать

Зато если случались гастроли, то нам было что показать. Было время, когда в Киеве устраивали смотры областей. Для нас — что-то! Пять автобусов, загруженных артистами, инструментами и реквизитом! Представляете, это была не только музыкальная презентация Сумщины, там были рушники, паляницы, все-все было. И вот артисты филармонии со своим репертуаром!

Знаю, что выбираю

Как говорит наш собеседник, он пересмотрел аж три таких отчетных концерта, точнее — их планы. И человек понимает, о чем говорит, три концерта — все-таки стаж. Видеть всю творческую Сумщину — вот что ему удалось. И поэтому он мог ставить коллективам оценки. Те — молодцы, а эти — недотягивают. Все обьективно, потому что все перед глазами.

Орган

Имея такой инструмент, смогли проводить интересные камерные концерты, и не только органные, но и, например, орган с трубой или саксофоном. Александр Даниленко рассказывал, что кто только на этом органе не играл. Были итальянцы, приезжали японцы, венгры. Вся «органная знать» мира. Ну, как сказал пан Александр, «чехи-поляки — это уже по-домашнему». А мы с вами слушали, мы принимали гостей, сумчане!

1. Знаменитый дом. Здесь собирались местные дворяне и слушали музыку мирового уровня. Потом в этом здании выступали многие знаменитые артисты. Всех не перечислишь.

2. Ирина Богданова. Заместитель директора нашей филармонии и огромный ее патриот

3.Настоящее прошлое. В комнате-музее филармонии сохранились афиши еще 40-х годов. Раритет!

Сотрудники сумской филармонии говорят о себе

Мы — самые музыкальные, мы — самые нормальные, мы красивые, вообще-то

Поговорили с артистами нашей филармонии. Передаем так, как люди говорили, ничего не изменяя.

Я — ОБОЗНАЯ Елена Николаевна, художественный руководитель, если так можно сказать, дуэта «Елена и Константин». Ну вот так, мы вместе поем! Елена и Константин Обозные! Публике нравится, нам — тоже. Вот уже десять лет, как нас знают. О пришедшем годе могу сказать только «ну что ж?!».Нашему дуэту исполнится 10 лет, это дата, согласитесь! И мы готовим новую программу, которая будет состоять из песен, звучащих на разных языках. Мы не просто «дуэт в себе» — сотрудничаем с современными композиторами. В планах, конечно, знакомство еще с новыми и новыми композиторами, обогащение нашего дуэта и ансамбля «Ренессанс» новыми произвдениями.

Тетяна ЛАСТОВЕЦЬКА, солистка-вокалистка Сумской областной філармонии.

Настрій в цьому році в філармонії плодотворний. До початку сезону підготувала пісню. “Соловейко” на слова и мелодию Марка Кропивницького. Он вокалист, композитор, поэт. Лирическая такая песня, мне очень нравится. Его сравнивают с “Соловьем” Алябьева. Жду от наших коллективов новых достижений. В филармонии появились новые голоса, новые лица. Я всех репетиций не слышала, но чувствую, что много нового идет. И второе — «Вальс Венеры!» из «Енеїди». Его очень редко поют. Очень люблю наш оркестр, я с ними как одно целое. И еще хочу сказать об органисте Желудкове. Мы с ним вместе создаем произведения! Вспоминаю слова одного преподавателя: «Не надо показывать голос, нужно петь музыку!»

Леонид МАТВИЕНКО, заслуженный артист Украины, хоть и не любит об этом говорить. От сезона жду свершений. Хочу поднять песню Игоря Шамо «Осеннее золото». Это вообще прекрасная песня, написанная гениальным композитором. Я так считаю. Это песня осенняя, она не только о природе. Она еще и о творческихь людях, о взаимоотношениях. А 5 октября будет мой творческий концерт, я вас приглашаю и всех….В жанре песни у меня есть авторитеты — Магомаев, Кобзон. Но ни в коем случае не хочу их «перепеть». Мастерам можно подражать, но никогда не пытаться их копировать. Они сами по себе, а другой артист — сам, особый. Каждую песню нужно прожить лично от начала до конца, иначе это не песня. Из композиторов великих, помимо Игоря Шамо, которого уже вспомнил, назову Пахмутову, Бабаджаняна. Это настоящие песни! Если артист не несет песню в сердце публике — уже не то. Надо стараться донести, я так думаю.

Оксана ГОЛУБЦОВА, руководитель коллектива «Элегия».

Ми колектив, який співає акапельно. Це не дуже звично для публіки. Одну трагічну пісню ми підібрали про війну, кохання. Але ж в сучасності таке звучит доречно. За першою освітою я режисер і відчуваю пісню, яка має звучати саме сьогодні. Ось, буває, йдеш вулицею, щось почув, а ввечері вже народилася пісня. Так буває!

Лариса ИВЧЕНКО, руководитель женского ансамбля “Элегия”.

Хотелось бы спеть что-то новое, интересное. Вот с органом мы поем, я думаю, что это необычно. В нашем репертуаре много сугубо слобожанских, народных песен. Хотелось бы еще что-то народное, но современное. Хотим быть интересны слушателям, поэтому поем не только акапельно, как начинали, но и под орган. Сотрудничаем с «Ренессансом», который сам по себе замечательный ансамбль.

Екатерина ЮДИНА, керівник ансамблю «Слобожанські барви».

Наш напрямок — народні пісні, але в сучасних обробках. В нас в репертуарі акапельні пісні, але ж шукаємо чогось сучасного. Думаємо зробити номер в супроводі саксофону, в нас є дуже професійний музикант Андрій. А так плануємо акапельне виконання сучасних українських пісень і, звичайно, народні пісні. Вони такі веселі, життєдайні.

Алексей Сикорский, «Панорама» №40