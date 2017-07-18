Число изъятого полицией нелегального вооружения в Украине бьет рекорды. За период 6 сентября — 1 октября 2017 года было совершено 2083 преступления, а за весь 2016 год — 6087 преступлений, — сообщает РИА Новости Украина.
Среди изъятого оружия: 857 единиц огнестрельного оружия, 393 ед. взрывчатки, 368 пистолетов, 127 карабинов и винтовок, 103 ед. самодельного оружия, 96 обрезов, 44 гранатомета, 26 автоматов, 6 пулеметов. Также изъяты 157,8 тыс. патронов и 691 граната.
Чем нелегально вооружаются украинцы (инфографика)
Число изъятого полицией нелегального вооружения в Украине бьет рекорды. За период 6 сентября — 1 октября 2017 года было совершено 2083 преступления, а за весь 2016 год — 6087 преступлений, — сообщает РИА Новости Украина.
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