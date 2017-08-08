Киев занял второе место в рейтинге городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего, по версии агентства Bloomberg. Столица Украины уступила только венесуэльской столице Каракасу. Bloomberg отмечает, что более низкие доходы делают жилье менее доступным в развивающихся странах, — сообщает РИА Новости Украина.
Аренда жилья в Киеве в среднем обходится в 609 долларов, и среднемесячная стоимость составляет 372,3% от средней зарплаты. У Каракаса — 416 долларов и 3849% соответственно. В первую десятку также вошли Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай. Рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.
В чем Киев превзошел Москву (инфографика)
Киев занял второе место в рейтинге городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего, по версии агентства Bloomberg. Столица Украины уступила только венесуэльской столице Каракасу. Bloomberg отмечает, что более низкие доходы делают жилье менее доступным в развивающихся странах, — сообщает РИА Новости Украина.
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