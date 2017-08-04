Чем дышим? Какие города отличились худшим качеством воздуха (инфографика)

Данные о загрязненности воздуха в разных городах страны за первое полугодие 2017 года. Безусловным антилидером за это время стал прифронтовой Мариуполь, который набрал 12,7 балла по индексу загрязненности атмосферы, причем уровень загрязнения воздуха формальдегидом в нем выше предельной концентрации почти в шесть раз, — сообщает «Слово и Дело».



Каменское и Днепр заняли второе и третье места по уровню загрязнения воздуха, а курортная Одесса попала на четвертое место списка городов с худшим воздухом и набрала ровно 11 баллов по шкале загрязненности. Николаев, Славянск и Лисичанск также попали в десятку худших по чистоте воздуха городов, причем в каждом из них содержание формальдегида в атмосфере превышено в 3,7 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией, хотя в целом в Николаеве воздух был почище, и он попал на 9-ю строчку.

На седьмом месте Луцк с индексом в 8,7 – здесь воздух загрязнен преимущественно диоксидом азота и фенолом, а на восьмом – Киев, где концентрация диоксида азота превышена втрое, а оксида азота – в 1,3 раза.

Пятерку городов с более-менее приличным воздухом возглавил Тернополь, который набрал по шкале загрязненности атмосферы 2,5 балла. В знаменитых после своего переименования Горишних Плавнях воздух также относительно чистый – они попали на второе место.

Измаил и Черновцы заняли третье и четвертое места с показателями 2,7 и 2,9 по индексу загрязненности воздуха, а пятое место занял Светловодск.