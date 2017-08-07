Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.09 Вторник

Человек среди людей: в Сумах знакомят с лидерами мнений (фото)

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Ко Дню города в Сумах появились бигборды, на которых размещен портрет горожанина, информация о нем и слоган. Это – первые шесть героев проекта «Я — сумчанин» от Департамента коммуникаций. Их определили коллеги по отраслям.
Фотопортреты горожан выполнил известный сумской фотохудожник Александр МИКОЛЕНКО. Дизайн билбордов разработала рекламо-производственная компания «Bingo».
Как отметила директор департамента коммуникаций и информационной политики Антонина КОХАН, проект будет продолжен, сумчан ждут новые интересные знакомства и открытия.

Герої першого етапу проекту «Я – сумчанин!»

Стадніченко Людмила Михайлівна  — директор Сумської міської бібліотечної системи, заслужений працівник культури України (до речі, єдиний в Сумській області фахівець цієї галузі, що має таке звання), стаж роботи – 50 років , з них 30 років – у бібліотечній сфері. Сумська міська бібліотечна система об’єднує 18 бібліотек міста, обслуговує 77 тисяч сумчан, половина з яких – діти. У місті діє єдина в Україні бібліотека № 17, яка спеціалізується на обслуговуванні осіб з обмеженими можливостями.   Сумська міська бібліотечна система визнана однією з кращих на Україні.

Галун Андрій Сергійович  з січня 2015 року служив в 72 механізованій бригаді в районі Волновахи, з 2016 року – у морській піхоті під Маріуполем . Був поранений. Має відзнаки Міністра оборони України, Спілки офіцерів України, грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації. На даний час демобілізований, активно підтримує військовослужбовців та сім’ї бійців, що знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

Перерва Поліна Миколаївна – завідувачка 2-го педіатричного відділення дитячої поліклініки № 2, лікар вищої категорії, з майже 40-річним стажем, має відзнаки та грамоти за сумлінну працю відділів охорони здоров’я міської та обласної ради.

Затилкіна Анна – чемпіонка ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу, 3-разова чемпіонка України з цього виду спорту. Займається пляжним волейболом вже 8 років, студентка  3-го  курсу навчально-наукового інституту фізичної культури СДПУ.

Шаповалова Світлана Григорівна – вчитель математики, вчитель-методист вищої категорії, стаж педагогічної роботи – 35 років. ЇЇ учні неодноразово були переможцями обласного туру олімпіад з математики, учасниками Всеукраїнської олімпіади з математики.  Серед її вихованців – 5 учнів, що мають 200 балів по ЗНО ( у цьому році – 2 учні).

Васильчук Юрій – інспектор 3-ї роти Управління патрульної поліції в м. СумиУ свій позаробочий час патрульний Сум разом із дільничним врятували чоловіка від стрибка з 9 поверху.

 

 

 

Напечатать Письмо автору Просмотров 39 Комментариев 0

читайте также
Человек и оружие: детский восторг в Сумах (фото) 10 фото
Человек и оружие: детский восторг в Сумах (фото)
07.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 263 Комментариев 0
В Сумах по интернету можно записаться к педиатру 5 фото
В Сумах по интернету можно записаться к педиатру
04.08.2017, 17:18 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 17:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 438 Комментариев 0
Гиблое место в Сумах (фото, видео) 3 фото
Гиблое место в Сумах (фото, видео)
04.08.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 325 Комментариев 0
Поперек Продольной в Сумах 1 фото
Поперек Продольной в Сумах
04.08.2017, 08:25 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 347 Комментариев 0
В Сумах произошло ДТП с разыскиваемым мотоциклом (фото) 5 фото
В Сумах произошло ДТП с разыскиваемым мотоциклом (фото)
04.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 301 Комментариев 0
Кадры Сум: Владимир Руденко о КП «Центр ухода за животными»
Кадры Сум: Владимир Руденко о КП «Центр ухода за животными»
03.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 251 Комментариев 0
Ни конца, ни краю 1 фото
Ни конца, ни краю
03.08.2017, 08:08 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 450 Комментариев 0
Расширение в центре Сум: есть вопросы (видео) 2 фото
Расширение в центре Сум: есть вопросы (видео)
02.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 513 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
Вчера, 09:41
admin adminych admin adminych Вчера, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 162 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
24.09.2017, 16:27
admin adminych admin adminych 24.09.2017, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 148 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 410 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обзор смартфона IPhone X
Сегодня, 14:10
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
Сегодня, 13:37
admin adminych admin adminych Сегодня, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
последние комментарии
Ffien к материалу
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
Ну, кредиты на карту через интернет сейчас очень выручают простого потребителя. Простота оформления и невысокие проценты дают таким ...
Вчера, 16:17
Ffien к материалу
Інформаційне поле
http://spua.org/club/index.php
Вчера, 15:54
Сергей Федоров к материалу
Харчи не по карману (инфографика)
Ну как "жизнь по новому", не насытились? Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ...
22.09.2017, 23:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII