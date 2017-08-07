Человек среди людей: в Сумах знакомят с лидерами мнений (фото)

Ко Дню города в Сумах появились бигборды, на которых размещен портрет горожанина, информация о нем и слоган. Это – первые шесть героев проекта «Я — сумчанин» от Департамента коммуникаций. Их определили коллеги по отраслям.

Фотопортреты горожан выполнил известный сумской фотохудожник Александр МИКОЛЕНКО. Дизайн билбордов разработала рекламо-производственная компания «Bingo».

Как отметила директор департамента коммуникаций и информационной политики Антонина КОХАН, проект будет продолжен, сумчан ждут новые интересные знакомства и открытия.

Герої першого етапу проекту «Я – сумчанин!»

Стадніченко Людмила Михайлівна — директор Сумської міської бібліотечної системи, заслужений працівник культури України (до речі, єдиний в Сумській області фахівець цієї галузі, що має таке звання), стаж роботи – 50 років , з них 30 років – у бібліотечній сфері. Сумська міська бібліотечна система об’єднує 18 бібліотек міста, обслуговує 77 тисяч сумчан, половина з яких – діти. У місті діє єдина в Україні бібліотека № 17, яка спеціалізується на обслуговуванні осіб з обмеженими можливостями. Сумська міська бібліотечна система визнана однією з кращих на Україні.

Галун Андрій Сергійович з січня 2015 року служив в 72 механізованій бригаді в районі Волновахи, з 2016 року – у морській піхоті під Маріуполем . Був поранений. Має відзнаки Міністра оборони України, Спілки офіцерів України, грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації. На даний час демобілізований, активно підтримує військовослужбовців та сім’ї бійців, що знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

Перерва Поліна Миколаївна – завідувачка 2-го педіатричного відділення дитячої поліклініки № 2, лікар вищої категорії, з майже 40-річним стажем, має відзнаки та грамоти за сумлінну працю відділів охорони здоров’я міської та обласної ради.

Затилкіна Анна – чемпіонка ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу, 3-разова чемпіонка України з цього виду спорту. Займається пляжним волейболом вже 8 років, студентка 3-го курсу навчально-наукового інституту фізичної культури СДПУ.

Шаповалова Світлана Григорівна – вчитель математики, вчитель-методист вищої категорії, стаж педагогічної роботи – 35 років. ЇЇ учні неодноразово були переможцями обласного туру олімпіад з математики, учасниками Всеукраїнської олімпіади з математики. Серед її вихованців – 5 учнів, що мають 200 балів по ЗНО ( у цьому році – 2 учні).

Васильчук Юрій – інспектор 3-ї роти Управління патрульної поліції в м. СумиУ свій позаробочий час патрульний Сум разом із дільничним врятували чоловіка від стрибка з 9 поверху.