В субботу 5 августа горожане могли посетить выставку современного вооружения, специальной техники и служебных автомобилей, которыми пользуются полицейские области. Особый восторг у детей вызвала возможность все это не только пощупать своими руками, но и примерить. Кто-то пытался посмотреть в прицел снайперской винтовки, а кто-то облачился в бронежилет и каску для селфи. «Отошлем отцу, он будет в шоке!», — заявила одна из мамочек, фотографируя своего сына в камуфляже.
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Человек и оружие: детский восторг в Сумах (фото)
В субботу 5 августа горожане могли посетить выставку современного вооружения, специальной техники и служебных автомобилей, которыми пользуются полицейские области. Особый восторг у детей вызвала возможность все это не только пощупать своими руками, но и примерить. Кто-то пытался посмотреть в прицел снайперской винтовки, а кто-то облачился в бронежилет и каску для селфи. «Отошлем отцу, он будет в шоке!», — заявила одна из мамочек, фотографируя своего сына в камуфляже.
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