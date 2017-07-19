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Чехия предлагает украинцам сезонную работу

Сегодня, 11:23 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина
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Чехия предлагает украинцам сезонную работу

Около полторы тысячи украинцев готова принимать Чехия на сезонные сельскохозяйственные работы по срочному сезонному соглашению. Предложение озвучило министерство сельского хозяйства страны, предложив ввести новые правила приема трудовых мигрантов, передает Радио Прага.
В ведомстве убеждены, что, согласно плану пополнения персонала, такое количество украинских граждан могли бы работать в Чехии от шести месяцев до года вполне легально. Людям будут выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.

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