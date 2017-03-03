Чего хочет Театральная площадь в Сумах

Новости реализации идеи «Музейного квартала»: реанимация или прорыв на новый уровень

О концепции «Музейный квартал», предусматривающей принципиальное изменение всего архитектурного комплекса, связанного с Театральной площадью, мы сообщали на нашем сайте еще в июле прошлого года. Напомним о самой идее. К Театральной площади органично «привязаны» такие объекты, как здание областного театра им. М. Щепкина, здание областного художественного музея им. Н. Онацкого, памятник М. Щепкину, здание областного краеведческого музея, альтанка в Покровском сквере, старинный дом по ул. Гагарина, 2. Как все это все сейчас выглядит и чувствует себя — знают все. Идея заключается в том, чтобы не проводить «поддерживающие» или «реанимирующие» ремонты каждого объекта, а полностью реорганизовать все пространство.

Здание художественного музея и такой же старинный двухэтажный дом по ул. Гагарина, 2 предполагается связать между собой новой архитектурной конструкцией, что позволило бы во много раз расширить выставочное пространство, которым располагает музей. Только 6% своей коллекции может показать музей посетителям, а в новых помещениях можно устраивать сменяемые выставки. Предполагается использовать подземное помещение, имеющееся под Театральной площадью, освободив его от устаревшего оборудования неработающих фонтанов. Фонтаны создать новые, с использованием современной техники. Вместе с этим решить комплекс других градостроительных проблем. Перед воплощением идеи предлагалось провести всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект. Городские и областные власти вроде бы были за, даже Протокол о взаимодействии в области культуры подписали. Далее все «сталось не так, як гадалось». В январе 2017 г. появился новый проект, не такой масштабный, который провели через систему ProZorro, нашли необходимые средства. О всеукраинском конкурсе уже не вспоминали. Авторы идеи заявили на пресс-конференции 10 апреля в Сумском пресс-клубе: «Проблема не в сумме затрат на реконструкцию, а в том, что реконструкция будет проводиться согласно проекту, который не прошел обсуждение не только среди представителей общественности, но даже среди специалистов. Он даже не был рассмотрен на градостроительном совете, хотя то, что будет сделано, на десятилетия концептуально определит лицо города. Авторы идеи и представители общественности города обратились к руководству города и области утвердить идею «Музейного квартала» как долгосрочную программу действий для последовательной ее реализации.

Врез

На пресс-конференции прозвучали предположения, что никаких обсуждений не будет, так как «деньги любят тишину»

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Фрагмент реальности. Два здания на площади, которые можно связать современной конструкцией, и это — только часть возможного. Но реальность пока такова

Алексей Сикорский, «Панорама» №16